В субботу в Латвии зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в авариях пострадали десять человек, сообщает Госполиция.

Среди пострадавших был один велосипедист.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в субботу были задержаны 17 водителей.

15 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 14 - в сильной степени опьянения, поэтому были привлечены к уголовной ответственности.

За превышение скорости полиция в субботу оформила 248 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 630.