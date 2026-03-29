За сутки в результате ДТП пострадали десять человек

Дата публикации: 29.03.2026
В субботу в Латвии зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в авариях пострадали десять человек, сообщает Госполиция.

Среди пострадавших был один велосипедист.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в субботу были задержаны 17 водителей.

15 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 14 - в сильной степени опьянения, поэтому были привлечены к уголовной ответственности.

За превышение скорости полиция в субботу оформила 248 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 630.

#Латвия #ДТП #госполиция #скорость
