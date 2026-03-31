Выявлены случаи мошенничества, при которых злоумышленники, выдавая себя за Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР / VDAA), рассылают жителям поддельные сообщения, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (LVRTC).

Мошенники, представляясь ГАЦР, рассылают сообщения о якобы полученном уведомлении в электронной адресе от LVRTC о скором истечении срока действия "eParaksts" на "eID-карте" и призывают пользователей ознакомиться с ним на портале "latvija.gov.lv". Отправленная ссылка может выглядеть надёжной, однако ведёт на поддельный сайт, не связанный с официальным "latvija.gov.lv".

В LVRTC подчёркивают, что всегда необходимо проверять адрес сайта перед вводом данных, не следует доверять ссылкам, полученным по электронной почте или в SMS, официальный адрес нужно вводить вручную в браузере, а также нельзя передавать третьим лицам данные доступа к "eParaksts" или банковские данные.

При подозрении на мошенничество необходимо незамедлительно информировать Государственную полицию и поставщика услуги "eParaksts" — LVRTC.

Если житель ввёл данные доступа к "eParaksts" на поддельном сайте или передал их другим лицам, необходимо немедленно сообщить в Государственную полицию и свой банк, сменить PIN-коды "eParaksts" и при необходимости приостановить действие сертификатов.

LVRTC является основным оператором наземной сети вещания радио- и телепрограмм в стране. Также LVRTC принадлежит 23% долей оператора мобильной связи ООО "Latvijas mobilais telefons".