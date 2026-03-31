Государственная полиция в Риге задержала мужчину за физическое насилие над женой и её незаконное удержание, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

Полиция просила суд применить к мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд это ходатайство отклонил, в связи с чем подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Как пояснили правоохранители, 15 марта ранним утром был получен вызов в одну из квартир в Риге, в районе улицы Авоту, о том, что женщине 1974 года рождения требуется помощь — её муж применил к ней насилие, связал её и лишил возможности свободно передвигаться.

На место происшествия прибыли сотрудники батальона специального назначения (БСН / SUB).

У квартиры полицейские встретили дочь удерживаемой женщины, которая поддерживала связь с матерью через приложение "WhatsApp". Женщина сообщила дочери, что связана и не может освободиться самостоятельно.

Она просила правоохранителей немедленно вскрыть дверь квартиры. Сотрудник БСН через переписку выяснил, что у женщины нет возможности открыть дверь иным способом, например, выбросив ключи из окна, поскольку она связана и опасается, что муж может её убить, если проснётся и увидит попытку освободиться.

Попав в квартиру, полицейские обнаружили женщину со связанными руками и ногами, а также с лентой, обмотанной вокруг шеи.

Сотрудники БСН разбудили спящего рядом мужчину и немедленно его задержали.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с вечера 14 марта до утра 15 марта мужчина применял к своей жене физическое насилие, многократно нанося удары по лицу, а также душил её, в том числе таскал за волосы по квартире, после чего ножницами обрезал ей волосы.

Чтобы женщина не могла вызвать помощь, мужчина связал ей руки и ноги верёвкой, проводом, эластичным бинтом и клейкой лентой, заклеил рот скотчем, привязал ноги и плечи к верхнему матрасу, а также отобрал мобильный телефон и планшет, тем самым жестоко обращаясь с ней и незаконно лишив её свободы.

Воспользовавшись моментом, когда мужчина уснул, женщине удалось осторожно добраться до своего телефона и написать дочери, попросив о помощи.

Задержанный мужчина 1972 года рождения ранее не судим. 16 марта он был признан подозреваемым.