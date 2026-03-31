«Пропал!» — это не просто слово в заголовке новостей, а реальность, которая повторяется слишком часто и вызывает множество вопросов, сообщают Новости ТВ3. Каждый год в Латвии регистрируются сотни случаев исчезновения несовершеннолетних. И хотя большинство детей находят в тот же или в течение нескольких дней, каждый такой случай вызывает серьёзную тревогу в обществе.

Исчезновение несовершеннолетних затрагивает не только семьи, но и общество в целом.

Об актуальности проблемы свидетельствуют и регулярные публикации в СМИ, где Государственная полиция сообщает о разыскиваемых подростках. Почти под каждой такой публикацией можно увидеть обеспокоенные комментарии.

Ежегодно в Латвии разыскиваются несколько сотен несовершеннолетних, чаще всего это подростки, которые сами уходят из дома после конфликтов в семье или из-за эмоциональных трудностей. Хотя большинство из них вскоре находят, каждый случай рассматривается как особо серьёзный и является приоритетным.

В Государственной полиции поясняют, что статистика меняется ежедневно и не отражает уникальное число пропавших. В неё включено каждое заявление о пропаже несовершеннолетнего, и один и тот же подросток может объявляться в розыск несколько раз в течение месяца.

"За последние пять лет не наблюдается тенденции роста числа несовершеннолетних, объявленных в розыск", — отметила заместитель начальника 1-го отдела управления по борьбе с организованной, тяжкой и серийной преступностью Государственной полиции Светлана Лукашенок.

В 2024 году таких случаев было 55, а в прошлом году — 492. Данные полиции показывают не самую приятную реальность.

"Большинство из них — это бродяжничество. Дети-бродяги, для которых это образ жизни", — пояснила представитель полиции.

Речь идёт о подростках в возрасте от 13 до 15 лет, чаще всего — из Риги и её окрестностей.

"В основном они находятся сами. Мы также знаем круг знакомых и места, которые они посещают, поэтому несовершеннолетние быстро находятся", — указала Лукашенок.

Хотя в 90% случаев пропавшие подростки в Латвии находятся в течение нескольких часов или первых дней, каждый случай напоминает о важности быстрого реагирования и участия общества.

"Самое тяжёлое для семьи — это неизвестность."

Раса Буша работает в добровольческой организации «Bezvēsts.lv». Хотя сообщения о пропавших поступают часто, не каждый случай превращается в масштабную поисковую операцию. Однако когда это необходимо, общество активно откликается, говорит Буша.

"Большое спасибо тем, кто участвует, особенно в поиске подростков и детей. Люди активны. Поиском можно назвать и сообщения в социальных сетях, когда люди сообщают, что видели человека там-то и там-то, и его находят", — сказала Буша.

Чувства родителей, ищущих своих детей, трудно описать: это отчаяние, страх и неизвестность. "Мы стараемся их поддержать. В команде есть люди с психологическим образованием, и мы стараемся разговаривать", — отметила представитель «Bezvēsts.lv».

За каждым случаем исчезновения стоит своя история — часто это нерешённые проблемы, конфликты или одиночество. К сожалению, бывают и трагические случаи. До сих пор в памяти остаются поиски маленького Ивана и Юстины — громкие уголовные дела не только выявили жестокие преступления, но и заставили задуматься об ответственности близких и общества.

С 2004 года в делопроизводстве Государственной полиции остаются также случаи, когда пять пропавших — на тот момент несовершеннолетних — до сих пор не найдены.