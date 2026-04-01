Во вторник днём на Бауском шоссе, недалеко от Катринмуйжи, движение было организовано по одной полосе — там в неприятности попал водитель грузовика из Болгарии, перевозивший тяжёлые металлические конструкции, которые высыпались на проезжую часть.

Два грузовика, двигавшиеся во встречных направлениях, остановились на обочине Баусского шоссе. Между ними асфальт был повреждён металлическими деталями, которые часто используются в кранах тяжёлой техники, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Водитель белого грузовика из Болгарии рассказал, что направлялся в Финляндию, однако поездка была прервана, так как он лишился груза. Мужчина с облегчением отметил, что водитель встречного транспорта не пострадал.

"У коллеги лопнула шина, поэтому он выехал на мою полосу. Я повернул руль в другую сторону, чтобы избежать столкновения, потому что это был бы смертельный удар", — рассказал Илья, перевозивший металлические конструкции.

Ремни, которыми были закреплены металлические грузы, не выдержали инерции, возникшей из-за резкого манёвра, и они один за другим через боковую стенку высыпались на асфальт.

Учитывая интенсивное движение на шоссе A7, повезло, что в тот момент за грузовиком не ехало другое транспортное средство, в которое могли попасть эти предметы.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов регулировали движение, а также фиксировали обстоятельства аварии.