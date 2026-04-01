Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неприятности болгарского водителя: из грузовика на шоссе высыпался тяжелый металл 0 605

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Неприятности болгарского водителя: из грузовика на шоссе высыпался тяжелый металл
ФОТО: скриншот видео TV3

Во вторник днём на Бауском шоссе, недалеко от Катринмуйжи, движение было организовано по одной полосе — там в неприятности попал водитель грузовика из Болгарии, перевозивший тяжёлые металлические конструкции, которые высыпались на проезжую часть.

Два грузовика, двигавшиеся во встречных направлениях, остановились на обочине Баусского шоссе. Между ними асфальт был повреждён металлическими деталями, которые часто используются в кранах тяжёлой техники, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Водитель белого грузовика из Болгарии рассказал, что направлялся в Финляндию, однако поездка была прервана, так как он лишился груза. Мужчина с облегчением отметил, что водитель встречного транспорта не пострадал.

"У коллеги лопнула шина, поэтому он выехал на мою полосу. Я повернул руль в другую сторону, чтобы избежать столкновения, потому что это был бы смертельный удар", — рассказал Илья, перевозивший металлические конструкции.

Ремни, которыми были закреплены металлические грузы, не выдержали инерции, возникшей из-за резкого манёвра, и они один за другим через боковую стенку высыпались на асфальт.

Учитывая интенсивное движение на шоссе A7, повезло, что в тот момент за грузовиком не ехало другое транспортное средство, в которое могли попасть эти предметы.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов регулировали движение, а также фиксировали обстоятельства аварии.

Читайте нас также:
#ДТП #Болгария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео