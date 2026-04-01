В понедельник вечером около 22.00 водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии опьянения более двух промилле, не справился с поворотом на улице Валмиерaс в Риге и серьёзно повредил три припаркованных у обочины автомобиля.

Автомобиль Audi врезался в стоявшую у края дороги Dacia, которую отбросило на Volkswagen, после чего пострадал и Volvo. По словам очевидцев, за рулём находился мужчина, рядом с ним — женщина, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пока ждали сотрудников Государственной полиции, водитель успел потанцевать и обменяться резкими словами с людьми, которые начали собираться на месте происшествия. Когда прибыли правоохранители, пришлось вызывать подкрепление, так как мужчина не собирался сотрудничать.

"Не хочет дуть в трубку. Реально пьяный. Серьёзно?" — так описала происходящее очевидец, снявшая видео. Было видно, что водитель вступил в физический конфликт с полицейскими и был обезврежен.

Владельцы повреждённых автомобилей также прибыли на место, чтобы оценить ущерб. Красная Dacia Андриса пострадала больше всего.

"Водитель выглядел либо под наркотиками, либо пьяным. Одно из двух. Там полицейские, четверо мужчин, заламывали ему руки и затаскивали в свою машину. Но с ним что-то было — либо наркотики, либо алкоголь. Моя машина была первой, в которую он врезался. Остальные получили немного меньше. А я — по полной. Её уже не восстановить", — рассказал Андрис.

Как отметила представитель Государственной полиции Лина Багдоне, было установлено, что водитель Audi находился в состоянии алкогольного опьянения более двух промилле. Он был задержан и доставлен в изолятор временного содержания.

К счастью, в аварии никто не пострадал.