Обвиняемый собирал информацию в интернете и снимал на видео место работы объекта.

Немецкие прокуроры сообщили, что двое человек были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ, в ходе которого они собирали разведывательную информацию о лице, поставлявшем дроны и сопутствующие компоненты в Украину, пишет Reuters.

Сергей Н., гражданин Украины, был арестован в Испании, а Алла С., гражданка Румынии, — в Германии, говорится в заявлении прокуратуры, в котором полные имена подозреваемых были зачеркнуты в соответствии с немецким законодательством о защите личных данных.

«С декабря 2025 года Сергей Н. вел слежку за лицом в Германии по поручению российской спецслужбы. Это лицо поставляло дроны и сопутствующие компоненты в Украину», — говорится в заявлении со ссылкой на обвинения, изложенные в ордере на арест.

«С этой целью обвиняемый собирал информацию в интернете и снимал на видео место работы объекта. Когда Сергей Н. переехал в Испанию, его задание не позднее марта 2026 года взяла на себя Алла С.», — добавляется в заявлении.

