Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Разведки России и Ирана усилили вербовочную работу в странах НАТО 0 210

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Силовики ФРГ поражены масштабом русского шпионажа.

Обвиняемый собирал информацию в интернете и снимал на видео место работы объекта.

Немецкие прокуроры сообщили, что двое человек были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ, в ходе которого они собирали разведывательную информацию о лице, поставлявшем дроны и сопутствующие компоненты в Украину, пишет Reuters.

Сергей Н., гражданин Украины, был арестован в Испании, а Алла С., гражданка Румынии, — в Германии, говорится в заявлении прокуратуры, в котором полные имена подозреваемых были зачеркнуты в соответствии с немецким законодательством о защите личных данных.

«С декабря 2025 года Сергей Н. вел слежку за лицом в Германии по поручению российской спецслужбы. Это лицо поставляло дроны и сопутствующие компоненты в Украину», — говорится в заявлении со ссылкой на обвинения, изложенные в ордере на арест.

«С этой целью обвиняемый собирал информацию в интернете и снимал на видео место работы объекта. Когда Сергей Н. переехал в Испанию, его задание не позднее марта 2026 года взяла на себя Алла С.», — добавляется в заявлении.

Как сообщила ранее полиция Шотландии, иранцу и румынке предъявлены обвинения после попытки проникнуть на базу британских атомных подводных лодок в Шотландии.

Эти двое, которых британские СМИ называют подозреваемыми иранскими шпионами, были арестованы.

Читайте нас также:
#НАТО #Иран #Украина #разведка #интернет #шпионаж #дроны #Россия #арест #шпионаж
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео