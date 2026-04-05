Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Разбирательство вокруг поместья Долиной может стоить певице более 1 070 000 евро 0 960

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Загородное имение строилось без соблюдения экологических норм.

Загородное имение строилось без соблюдения экологических норм.

С пруда звезды по ржавым каналам льется болотная жижа.

2026 год продолжает приносить Ларисе Долиной неприятные сюрпризы. После проблем с концертами артистка столкнулась с новой бедой.

Еще несколько месяцев назад стало известно, что в обществе заинтересовались тайным участком Ларисы Александровны. В Подмосковье у Народной артистки РФ есть территория с домом и искусственным прудом. Вот из-за последнего у звезды и могут возникнуть серьезные проблемы.

Как передает источник, Долиной грозит штраф и возмещение 100 миллионов рублей (около 1 070 156,23 евро) ущерба — за загрязнение природного ручья. Уточняется, что с пруда звезды по ржавым каналам льётся болотная жижа, которая «загадила ближайшие берега и ручья». Известно, что специалисты уже успели взять пробы местной воды для анализов.

«Если экспертиза подтвердит факт порчи — мошенников обяжут очистить ручей, что обойдется ей в 100 млн», — передает источник.

Напомним, искусственный пруд Ларисы Александровны был вырыт еще в 2001 году и обошелся ей в два миллиона рублей. Для того, чтобы вырыть подходящий котлован, пришлось использовать тяжелую технику. В итоге Долина получила идеальное место для жизни вдали от городской суеты — водоем, вокруг которого стоят два жилых дома площадью 656,2 м² и 363 м², а также гараж площадью 179,2 м². В итоге исполнительницу теперь обвиняют в нарушении естественного рельефа местности и возможном экологическом ущербе. Ранее ряд источников передавал, что за само строительство незаконного пруда звезде грозит штраф в размере двух миллионов рублей.

#звезды #экология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео