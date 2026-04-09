Двое иностранных граждан — южноафриканец и гражданин Латвии — были найдены мёртвыми в отеле на улице Каосан в Бангкоке во вторник, 7 апреля. Полиция предполагает передозировку наркотиков после обнаружения белого порошка на месте происшествия.

31-летний работник из Мьянмы сообщил в экстренные службы больниц Ваджира и Сирирадж после того, как обнаружил мужчин без сознания на полу гостиничного номера. Спасатели пытались провести сердечно-лёгочную реанимацию, однако оба были признаны мёртвыми на месте, пишет Thaiger.

Погибшие были идентифицированы как 30-летний гражданин ЮАР Крюгер Анру и 38-летний гражданин Латвии Эдвардс Страуя. Анру был одет в чёрную футболку, длинные чёрные брюки и чёрную кепку, тогда как Страуя — в чёрную футболку и серые шорты.

Белый порошок, предположительно героин, был обнаружен рассыпанным на полу рядом с телами. Полиция сообщила, что в номере не обнаружено признаков борьбы или ограбления.

На место прибыли сотрудники полицейского участка Чана Сонгкрам и начали расследование. Номер, где были найдены мужчины, находился на четвёртом этаже шестиэтажного отеля и был забронирован Анру, тогда как Страуя проживал в другом номере поблизости.

По данным полиции, мужчины, предположительно, были друзьями и заселились в отель в один день — 2 апреля.

Следствие предполагает, что причиной смерти стала передозировка наркотиков. Обнаруженное вещество будет направлено на лабораторное исследование, а тела переданы в больницу Ваджира для проведения вскрытия.