Прокуратура передала в суд дело против мужчины, который в Латгале поймал двухмесячного бурого медвежонка и незаконно держал его в своём частном зоопарке. Любителю животных грозит серьёзное наказание, однако он утверждает, что всё не так однозначно.

Как поясняет прокуратура, весной прошлого года в лесу Аугшдаугавского края мужчина встретил маленького медвежонка, возможно, отбившегося от матери. Он, неустановленным способом, поймал животное и решил отвезти его в свой частный зоопарк, где содержал в ограждении, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Вскоре животное изъяли сотрудники Государственной полиции. Уголовный процесс завершён, и мужчине предстоит предстать перед судом.

Бурый медведь в Латвии является особо охраняемым видом, и закон предусматривает, что изъятие такого животного из дикой природы не только запрещено, но и гораздо опаснее, чем может показаться.

Представитель прокуратуры Иева Шомина поясняет:

"Если смотреть с точки зрения закона о защите животных, то изъятие такого медвежонка из дикой природы трактуется как изъятие особи из популяции бурого медведя в Латвии и фактически приравнивается к убийству животного, поскольку, согласно биологии вида, его уже нельзя реабилитировать так, чтобы вернуть в дикую природу. Соответственно, он больше не сможет выполнять свою функцию в популяции, например, размножаться".

Эту позицию дополняет представитель Рижского зоопарка и знаток животных Марис Лиелкалнс. По его словам, двухмесячный медвежонок по размеру сопоставим со средней собакой, однако даже кратковременное привыкание к человеку делает невозможным его возвращение в дикую природу.

"Если животное с раннего возраста растёт рядом с человеком и получает его заботу, оно практически теряет возможность вернуться в дикую природу. Оно привыкает к человеку, не боится его и, оказавшись на воле, продолжает искать контакт с людьми. Животное привыкает к определённому режиму — регулярному кормлению, воде и условиям жизни — и не может полноценно адаптироваться к дикой среде", — отметил он.

Журналистам «Degpunktā» удалось связаться с владельцем частного зоопарка, чтобы понять его мотивацию. Мужчина по имени Александр утверждает, что всё было иначе: в лесу он не заманивал и не ловил медвежонка, а спас его — нашёл одного, лежащего и находящегося на грани смерти. Матери поблизости не было, поэтому он решил отвезти животное к себе и попытаться спасти. По словам Александра, он сам связался с Управлением охраны природы и сообщил, что медвежонок находится у него и идёт на поправку. Однако государственное учреждение расценило ситуацию иначе.

"Это был больной медвежонок, который почти умер в лесу. Мы сразу понимали, что если возьмём его, у нас начнутся проблемы. Они решили, что мы хотели на нём зарабатывать. Мы сами на себя заявили — обратились в природоохранное ведомство, написали заявление, что у нас есть медведь, мы его нашли именно здесь. Спросили, что нам делать. А они вместо того, чтобы решать, что с ним делать, написали заявление в полицию", — рассказал Александр.

Трудно установить, действительно ли всё было так, как описывает мужчина. Его обвиняет Управление охраны природы, которое отказывается комментировать дело. Следует лишь напомнить, что независимо от состояния животного и наших намерений, закон запрещает изымать диких животных из природы в любой форме.

Причинённый государству ущерб прокуратура оценивает в 30 000 евро, а максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Дата суда пока не назначена, однако правоохранительные органы рассмотрят как показания государственных учреждений, так и самого владельца зоопарка.

По неофициальной информации, конкретное животное сейчас здорово, но, к сожалению, уже не находится на свободе.