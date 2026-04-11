Рижский городской суд 20 мая в 10:00 рассмотрит уголовное дело, в котором четверо граждан Латвии обвиняются в вредительской деятельности по заданию российских спецслужб, выяснило агентство ЛЕТА.

Обвиняемые — Карина Иванова, Константин Ширяев, Константин Якубовский и Денис Луканёнок.

Как ранее сообщало Латвийское телевидение, Иванова и Луканёнок обвиняются в поджоге ангарного типа палатки, принадлежащей одному из предприятий. Также они проводили разведку других объектов для совершения поджогов.

Ширяев обвиняется в поддержке преступной деятельности, поскольку помогал исполнителям в качестве водителя. Якубовский, в свою очередь, обвиняется в подстрекательстве к совершению поджогов.

Как указано в обвинении, один из обвиняемых, отбывая наказание в тюрьме за незаконный оборот наркотиков, подстрекал к совершению вредительских действий, которые выражались в поиске непосредственных исполнителей.

Другое лицо обвиняется в поддержке преступных действий, доставляя исполнителей на принадлежащем ему транспортном средстве к месту предполагаемого совершения вредительских действий, а также помогая покинуть место преступления.

Еще двое граждан Латвии обвиняются в оказании помощи России в составе группы лиц в деятельности, направленной против безопасности Латвии, а также в умышленном повреждении чужого имущества, сообщили в прокуратуре.

Дело до передачи в прокуратуру расследовала Служба государственной безопасности (СГБ).

Уголовный процесс, в рамках которого были выявлены действия этих лиц, СГБ начала 10 июня 2024 года. В ходе расследования было установлено, что по инициативе российских спецслужб была создана группа лиц, объединившихся с целью совершения особо тяжких преступлений против Латвийского государства. Эти лица участвовали в планировании, организации и осуществлении вредительских действий против различных объектов на территории Латвии, используя умышленные поджоги. Весной прошлого года СГБ задержала троих участников, тогда как четвертый уже находился в местах лишения свободы за другое преступление.

Собранные СГБ доказательства свидетельствуют, что осенью 2023 года эти лица спланировали и осуществили умышленный поджог объекта, принадлежащего частному предприятию, поскольку данная компания реализовывала проект, связанный с оборонной сферой.

Кроме того, в начале 2024 года они проводили подготовительные действия с целью поджога грузового транспортного средства с украинскими номерными знаками на территории объекта критической инфраструктуры — в частности, осуществляли разведку и фиксировали на видео окрестности объекта и возможные места проникновения.

Расследование СГБ также установило, что подозреваемые проводили разведку и других потенциальных целей для вредительских действий, фиксируя эти объекты и их окрестности на фото и видео, которые затем отправляли организаторам в России. Для предотвращения возможных атак СГБ реализовала широкий комплекс превентивных мер.

В настоящее время в отношении трех лиц в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, тогда как одно из подозреваемых уже отбывает наказание за другое преступление.

Все четверо ранее были осуждены и наказаны за другие преступления, однако ранее не находились в поле зрения СГБ.

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует, что лица в первую очередь руководствовались финансовыми мотивами при организации и осуществлении вредительских действий.

В сентябре прошлого года министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью агентству ЛЕТА признал, что за последние два года в Латвии произошло как минимум десять актов саботажа, и для более эффективного реагирования необходимо дополнительно инвестировать в спецподразделения и рассмотреть вопрос о приобретении вертолетов.

Точное число зарегистрированных случаев саботажа за последние два года министр не назвал, однако подчеркнул, что их не сотни, но не менее десяти. Именно 2024 год ознаменовался переходом от "мягкой силы" — попыток воздействия на сознание людей — к физическим атакам на инфраструктуру Латвии.

Как и в любом преступлении, здесь есть исполнители, посредники, помощники и организаторы, отметил Козловскис. Организаторы стремятся не раскрывать свою личность, тогда как исполнители в основном имеют криминальное прошлое или связаны с криминальной средой.