В воскресенье утром местный житель обнаружил в Ляэне-Вирумаа на пляже Кальви фрагмент дрона.

Пляж находится в нескольких десятках километров от территории России.

Пресс-секретарь КаПо Марта Тууль сообщила ERR, что речь идет не о падении беспилотника, а об обломке крыла, который море выбросило на пляж Кальви.

"Местный житель нашел его сегодня утром", - сказала Тууль.

По предварительной оценке, находка является частью украинского дрона.

Поскольку в данный момент ведутся следственные действия, КаПо пока не может предоставить дополнительную информацию о случившемся.

Как сообщалось, во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Санкт-Петербурга в конце марта несколько украинских беспилотников "заблудились" на территории стран Балтии и Финляндии.