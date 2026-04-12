На пляже в Эстонии нашли кусок украинского дрона

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: На пляже в Эстонии нашли кусок украинского дрона

В воскресенье утром местный житель обнаружил в Ляэне-Вирумаа на пляже Кальви фрагмент дрона.

Пляж находится в нескольких десятках километров от территории России.

Пресс-секретарь КаПо Марта Тууль сообщила ERR, что речь идет не о падении беспилотника, а об обломке крыла, который море выбросило на пляж Кальви.

"Местный житель нашел его сегодня утром", - сказала Тууль.

По предварительной оценке, находка является частью украинского дрона.

Поскольку в данный момент ведутся следственные действия, КаПо пока не может предоставить дополнительную информацию о случившемся.

Как сообщалось, во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Санкт-Петербурга в конце марта несколько украинских беспилотников "заблудились" на территории стран Балтии и Финляндии.

#Эстония #Финляндия #Украина #дрон #следствие #Россия
