В прошлом году было задержано 16 человек, имевших связи с российскими спецслужбами.

"Поскольку российские спецслужбы не могут действовать на территории Эстонии, они ищут другие варианты. Они ищут так называемых "легких" агентов, которые выполняли бы определенные задачи от их имени. Наши сотрудники довольно быстро их ловят, поэтому нет никаких поводов для беспокойства", – сказала представитель ISS/KAPO Марта Туул.

Она также рассказала, как изменились методы вербовки агентов в соцсетях.

"В социальных сетях они пытаются найти случайных исполнителей, которые бы совершали акты вандализма, например, уничтожали или портили мемориалы или совершали другие подобные действия", – сказала Туул.

По ее словам, посещение России представляет значительный риск, поскольку на границах работают агенты, которые составляют профили и проверяют людей на месте и могут уже на пограничных переходах предлагать им сотрудничество.

Операции России по влиянию переориентировались на социальные сети.

"Именно там предпринимаются попытки создавать фальшивые нарративы. Например, сообщения о заминировании школ или якобы нападении на Нарву. В Эстонии это абсолютно не имеет реальной поддержки или спроса. Они могут пытаться, но для этого нет оснований или реального содержания", – утверждает Туул.