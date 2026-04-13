Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Это рекорд: эстонцы говорят, что поймали 16 российских агентов 4 1017

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Это рекорд: эстонцы говорят, что поймали 16 российских агентов

В 2025 году Служба внутренней безопасности Эстонии (ISS/KAPO) задержала рекордное количество лиц, сотрудничавших с российскими спецслужбами, сообщает ERR.

В прошлом году было задержано 16 человек, имевших связи с российскими спецслужбами.

"Поскольку российские спецслужбы не могут действовать на территории Эстонии, они ищут другие варианты. Они ищут так называемых "легких" агентов, которые выполняли бы определенные задачи от их имени. Наши сотрудники довольно быстро их ловят, поэтому нет никаких поводов для беспокойства", – сказала представитель ISS/KAPO Марта Туул.

Она также рассказала, как изменились методы вербовки агентов в соцсетях.

"В социальных сетях они пытаются найти случайных исполнителей, которые бы совершали акты вандализма, например, уничтожали или портили мемориалы или совершали другие подобные действия", – сказала Туул.

По ее словам, посещение России представляет значительный риск, поскольку на границах работают агенты, которые составляют профили и проверяют людей на месте и могут уже на пограничных переходах предлагать им сотрудничество.

Операции России по влиянию переориентировались на социальные сети.

"Именно там предпринимаются попытки создавать фальшивые нарративы. Например, сообщения о заминировании школ или якобы нападении на Нарву. В Эстонии это абсолютно не имеет реальной поддержки или спроса. Они могут пытаться, но для этого нет оснований или реального содержания", – утверждает Туул.

×
Читайте нас также:
#границы #безопасность #шпионаж #социальные сети
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
5
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео