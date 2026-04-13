В Латвии в настоящее время нет выраженных этнически организованных преступных групп, однако геополитическая ситуация и опыт других стран свидетельствуют, что в ближайшее время и в Латвии возможно их формирование, заявила в понедельник на заседании парламентской комиссии по расследованию регулирования иммиграции главный инспектор 2-го отдела Управления криминальной разведки Государственной полиции Агита Озола, пишет ЛЕТА.

До сих пор выявленные в Латвии группы, как правило, включают представителей разных национальностей. В последние годы такие группы занимаются различными видами преступной деятельности. "Наркотики, акцизные товары и другие сферы преступности, которые могут приносить быструю прибыль, при этом такие группы всё чаще действуют на международном уровне", — подчеркнула представитель полиции.

"С учётом геополитической ситуации и гибридной войны России и Беларуси против ЕС, а также стремительного роста числа прибывающих в Латвию в последние годы мигрантов из Африки и Азии, которые формально приезжают с целью обучения, и учитывая опыт развитых стран ЕС и Скандинавии, можно прогнозировать, что и в Латвии в ближайшее время возможно формирование этнических преступных групп", — отметила Озола.

Согласно опыту других стран, преступные группы иммигрантов — мусульманские, индуистские и другие этнические — сложнее выявлять и пресекать из-за языковых, культурных и поведенческих различий, поэтому им необходимо уделять особое внимание не только на уровне правоохранительных органов, но и на уровне государственной политики, подчеркнула Озола.

Согласно обобщённой информации Государственной полиции, в 2024 и 2025 годах, а также в этом году до 18 марта, в общей сложности подозреваемыми признаны 476 граждан третьих стран.

В Европейском союзе термин «третья страна» обозначает все государства, которые не являются ни членами ЕС, ни странами Европейской экономической зоны.

Среди подозреваемых — 173 гражданина России, 143 гражданина Украины и 41 гражданин Молдовы.

Остальные — граждане Беларуси, Индии, Узбекистана, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Среди преступлений, совершённых гражданами третьих стран, — управление транспортным средством в состоянии опьянения, кражи и мошенничество в небольшом размере, мошенничество, легализация преступно полученных средств, незаконный оборот наркотиков, неисполнение решения о защите от насилия, угрозы причинения телесных повреждений и другие.

Парламентская комиссия по расследованию была создана Сеймом 27 ноября прошлого года по инициативе 34 депутатов, чтобы найти ответы на ряд вопросов, в том числе о том, как реализуются процедуры рассмотрения иммиграционных заявлений и какие меры принимаются для предотвращения нелегальной иммиграции, какие существуют проблемы правового регулирования в отношении просителей убежища, сколько лиц исчезают из поля зрения государственных органов после получения видов на жительство, какие риски связаны с временными видами на жительство и их возможным злоупотреблением, а также может ли Латвия применять исключения из норм миграционного права Европейского союза.