В Риге планируется оборудовать светофорами 13 перекрестков, а также проложить 11 новых пешеходных переходов с дополнительным освещением, сообщили bb.lv в Рижской думе.

Всего на эти цели планируется выделить 3 044 825 евро.

Строительство и реконструкция светофоров запланированы на улице Дунтес у дома № 8, на перекрёстке улиц Дзелзавас и Кайвас, на улице Лачплеша у улицы Русиня, на улице Лачплеша у улицы Абренес, на проспекте Густава Земгала у улицы Вайрога, на улице Юглас между улицами Уделю и Бикерниеку, на улице Мелнсила у дома № 21, на перекрёстке улиц Пернавас и Варну, на перекрёстке улиц Бикерниеку и Буртниеку, на перекрёстке бульвара Калпака и улицы Украинской независимости, на улице Экспорта, на улице Муитас и на набережной 11 ноября, на проспекте Карля Улманя и улице Виенибас, а также на перекрёстке улиц Гимнастикас, Вайнодес и Тадайку.

Новые пешеходные переходы с LED-освещением планируется создать у школ, поликлиник, больниц и в других местах с интенсивным движением.

Их планируется оборудовать по следующим адресам: улица Лиепаяс, 40; улица Звейниеку, 12; улица Унияс, 93; перекрёсток улиц Валдекю и Ирбенес; улица Юглас, 2; улица Сеску, 72; Чиекуркалнс, 1-я линия; улица Лудзас; улица Вестиенас, 35, корп. 5; улица Гривас, 26; улица Твайка, 4.

Строительные работы по обоим проектам запланированы на строительный сезон 2026 года.