В столице ЛР презентовали Единый центр управления и видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции. Центр будет следить за порядком в Риге с помощью сети почти из 600 камер видеонаблюдения по всему городу.

Новый Единый центр управления и видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции расположен по адресу улица Ледургас, 26. Общий бюджет проекта составил 7,96 млн евро на строительство и около 1 млн евро на оснащение центра. В нём работают около 100 сотрудников муниципальной полиции.

Обращают на себя внимание смена приоритетов – полицейский центр переделан из здания закрытой Рижской 29-й средней школы.

На шестистах камерах останавливаться не собираются. «Необходимо продолжать развивать сеть видеонаблюдения, ежегодно расширяя её новыми камерами», — отметил один из вице-мэров Риги.

Новое здание позволяет вдвое увеличить число сотрудников, которые в круглосуточном режиме будут следить за общественным порядком и безопасностью с помощью городских камер.

В новом здании центра и на прилегающей территории создана инфраструктура для обучения сотрудников полиции: спортивный зал, зал для рукопашного боя, спортивная площадка и здание для тактических занятий, чего ранее в распоряжении муниципальной полиции не было.