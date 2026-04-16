«Где моя машина, чувак?» Владельца электромобиля утром ждал неприятный сюрприз

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Где моя машина, чувак?» Владельца электромобиля утром ждал неприятный сюрприз
ФОТО: скриншот видео TV3

В Риге у молодой пары угнали электромобиль марки "Hyundai" — машина исчезла ночью с воскресенья на понедельник на улице Морицa.

"Это было около 7 утра, я собирался на работу… Выхожу и первая мысль — где моя машина, чувак? Хожу вокруг, думаю, может, на выходных поставил её где-то в другом месте?"

Однако Кристиан ничего не перепутал — вечером в воскресенье он оставил свой "Hyundai" в конкретном месте, а утром понедельника, как он сам говорит, он "просто исчез", сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Вывод оказался очевидным — автомобиль угнали. Вместе с женой они сразу вызвали полицию. Объясняя произошедшее, Кристиан пожалел, что не активировал систему удалённого отслеживания автомобиля.

Помимо переживаний о том, что можно было сделать иначе, пришло и понимание — обстоятельства указывают на опытного автоугонщика. Кристиан рассказывает, что оба комплекта ключей находились у них, а если бы сработала сигнализация, кто-то бы её услышал.

У Кристиана есть и пессимистичный сценарий — возможно, автомобиль уже давно вывезен в Польшу, но остаётся и надежда, что он может находиться где-то рядом, например, в одном из гаражей в районе Дзирциемс.

Вместе с супругой они не сидят сложа руки — размещают объявления в интернете, обзванивают станции зарядки электромобилей, а также расклеили распечатанные объявления в округе у дверей домов в надежде, что кто-то откликнется.

Кристиан призывает всех владельцев автомобилей, оснащённых приложениями для удалённого контроля, обязательно ими пользоваться и не экономить на этом. В завершение пострадавшие просят: если вы увидите тёмно-серый "Hyundai" с номерным знаком EY-4123, сообщите по телефону 28361995 или в полицию по номеру 112.

#полиция #поиск #преступность #безопасность #технологии
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
