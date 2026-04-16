Во вторник, 14 апреля, пограничники в сотрудничестве с сотрудниками Государственной полиции задержали двух граждан Латвии и одного гражданина Молдовы за перевозку лиц, незаконно пересёкших государственную границу, а также предотвратили попытку незаконного пересечения границы 20 лицами.

Проверяя полученную от Государственной полиции информацию, пограничники обнаружили микроавтобус марки Volkswagen Kombi, который двигался из волости Каунатас Резекненского края в направлении Вараклян. В ходе преследования транспортное средство было остановлено — им управлял гражданин Молдовы. При проверке установлено, что в салоне находились 10 лиц азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство.

В отношении перевозчика начат уголовный процесс по части третьей статьи 285.1 Уголовного закона — за обеспечение возможности незаконного пребывания в Латвии для большого числа лиц (более пяти в одном случае). К нему применена мера пресечения — арест.

Также против него начат административный процесс за нарушение Иммиграционного закона, который предусматривает обязанность для граждан ряда стран за 48 часов до въезда в Латвию предоставить информацию, необходимую для предотвращения угроз государству.

В свою очередь сотрудники Государственной полиции начали административное производство за перевозку большего числа пассажиров, чем предусмотрено производителем транспортного средства, а также за перевозку непристёгнутых пассажиров.

Восемь человек были остановлены при попытке незаконного пересечения государственной границы в соответствии с законом о Государственной пограничной охране. В отношении ещё двух лиц установлено, что им требуется медицинская помощь — они были немедленно доставлены в медицинское учреждение.

Также 14 апреля, проверяя полученную информацию, пограничники в Константиновской волости Краславского края на дороге Константиново–Аулея остановили автомобиль Audi A4 Avant, а сотрудники Государственной полиции в волости Истра Лудзенского края — автомобиль Opel Vectra. Оба автомобиля управлялись гражданами Латвии. При проверке установлено, что в каждом из автомобилей находились по шесть лиц азиатского происхождения без действительных документов, виз и видов на жительство.

В отношении этих перевозчиков также начаты уголовные процессы по части третьей статьи 285.1 Уголовного закона.

И в этих случаях 12 человек были остановлены при попытке незаконного пересечения государственной границы.

Государственная пограничная охрана вновь призывает жителей не вовлекаться в противоправную деятельность и напоминает, что за это предусмотрены суровые наказания. С учётом того, что до 1 июля 2026 года на всей территории Латвии действует усиленный режим охраны границы, за организацию и содействие незаконному перемещению лиц нарушителям может грозить лишение свободы на срок от двух до десяти лет, с конфискацией имущества или без неё, а также с пробационным надзором на срок до трёх лет или без него.

Следует отметить, что Государственная пограничная охрана в этом году уже начала 17 уголовных процессов (из них 8 выделены из ранее начатых дел) в отношении 9 лиц за незаконное перемещение людей или содействие их незаконному пребыванию в Латвии, тогда как в прошлом году было начато 122 уголовных процесса (из них 50 выделены из ранее начатых дел) в отношении 88 лиц. За подобные преступления назначаются суровые сроки лишения свободы — например, в одном случае человек был приговорён к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы, в другом — к 6 годам и 1 месяцу.