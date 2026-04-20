В Сибири поймали лжецелительницу Серафиму, которая обманула женщину, заставив ту закопать золото на свежей могиле. Полицейские рассказали, что жертва мошенницы сначала отдала той деньги, а потом закопала золото стоимостью 400 тысяч рублей (4300 евро), которое позже выкопала аферистка и забрала себе.

Надеялась на исцеление

В октябре 2024 года 53-летняя Мария (имя изменено — прим. ред.) в надежде исцелить больные ноги обратилась к загадочной целительнице Серафиме, которая щедро раздавала обещания дистанционного лечения и снятия порчи в социальных сетях. Страница ведуньи пестрела хвалебными отзывами, и женщина, охваченная надеждой, не заподозрила подвоха.

Всё началось с «диагностики» — за неё «целительница» попросила 2 тысячи рублей (22 евро). Вердикт прозвучал пугающе: причина недуга — сглаз. Чтобы избавиться от него, требовалось «лечение» за 5 тысяч рублей (55 евро). Но и это было ещё не всё: женщина, не раздумывая, заплатила ещё 2 тысячи за «кодирование» родственника, доверившись дару цительницы.

Позже «Серафима» сообщила, что ей привиделся покойник у ворот дома клиентки — знак скорой смерти в семье. Чтобы отвести беду, нужно было провести особый ритуал: собрать все золотые украшения, завязать их в красный платок и закопать на кладбище у определённой могилы.

Страх за близких затмил разум. Дрожащими руками Мария собрала всё золото, что было в доме, завязала в платок и отправилась на кладбище. Она отыскала могилу, указанную «ведуньей», и закопала драгоценности в землю.

На следующий день звонок раздался снова. «Серафима» утверждала, что предыдущий ритуал выполнен неверно, и требовала переместить украшения в другую могилу. Возможно, в первый раз мошенница просто не смогла отыскать спрятанное — теперь она давала более чёткие указания. После того как женщина вновь закопала ценности, аферистка торжественно объявила: носить украшения больше нельзя, они «отошли духам».

«Она мне звонит и говорит: „Вы неправильно сделали ритуал. Почему вы туда не пошли?“ Спрашивает, какие дороги у кладбища. Я ей объясняю, а она всё повторяет: „Вы неправильно сделали ритуал. Демоны и мертвецы обиделись на вас. Сейчас может что‑то страшное произойти“. При этом сама делает вид, что пугается.

Она говорила: „Надо дело исправить, потому что мне демоны всё показывают. Мне нужен такой покойник, которого недавно похоронили, — свежая могила“. Мы с мужем поехали, купили лопату, перезакопали всё. Ночью она снова звонит и говорит, что всё нормально, прошло. Дьявол всё забрал», — рассказала Мария.

Решив проверить, действительно ли духи забрали золото, женщина вернулась на кладбище ранним утром. Могила была разрыта, а драгоценностей нигде не было. В тот момент до неё окончательно дошло: она стала жертвой изощрённого обмана. Только после этого женщина обратилась в полицию.

Грозит до 6 лет

История получила продолжение в апреле этого года. Сотрудники уголовного розыска шаг за шагом они распутывали клубок обмана. Личность подозреваемой удалось установить: ею оказалась 35‑летняя омичка. Поначалу женщина пыталась выкрутиться — заявила, что потеряла банковскую карту, на которую поступили деньги потерпевшей. Зачем услуги банка такой сильной волшебнице, которая на короткой ноге с самим дьяволом — неизвестно.

Но полицейские, работая совместно с банком и операторами сотовой связи, быстро опровергли эту версию. Они зафиксировали, как подозреваемая снимала деньги в банкомате, а затем проследили её маршрут — вплоть до кладбища, где были закопаны золотые украшения.

Задержали мошенницу дома — целительница, оказывается жила не в избушке, а в обычном спальном районе сибирского городка. Полицейские возбудили уголовное дело, мошеннице грозит до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители рекомендуют гражданам быть бдительными и не доверять обещаниям «магов» и «целителей». В случае, если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в полицию. Также стоит быть внимательным при общении с неизвестными в социальных сетях, ведь именно там начинаются такие цепочки обмана.