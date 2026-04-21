На прошлой неделе, когда проходила акция сети дорожной полиции Европы ROADPOL «Неделя контроля разрешённой скорости», сотрудники Государственной полиции зафиксировали ряд грубых нарушений скоростного режима, в том числе случаи, когда разрешённая скорость в населённом пункте превышалась более чем на 60 км/ч — за эти нарушения водители также были лишены водительских прав.

Сотрудники отдела специальных задач Бюро управления безопасностью дорожного движения Государственной полиции в последние дни в Риге выявили несколько серьёзных превышений скорости. Так, вечером 13 апреля на улице Карля Улманя гатве зафиксированы два случая: в одном водитель автомобиля «Porsche» двигался со скоростью 168 км/ч при разрешённых 90 км/ч. Во втором случае на том же участке водитель «Mitsubishi» ехал со скоростью 163 км/ч. За эти нарушения назначены штрафы в размере 1400 и 1050 евро соответственно, а также в обоих случаях водители лишены прав — водитель «Porsche» на 12 месяцев, водитель «Mitsubishi» — на девять месяцев.

14 апреля в Риге на улице Краста был зафиксирован водитель «BMW», который в населённом пункте при разрешённых 50 км/ч двигался со скоростью 125 км/ч. При остановке выяснилось, что помимо превышения скорости он управлял автомобилем без водительских прав. За превышение скорости ему назначен штраф 1500 евро и запрет на получение водительских прав на 12 месяцев, а за управление без прав — дополнительный штраф в размере 300 евро.

В тот же день на улице Виенибас гатве был выявлен ещё один водитель «BMW», двигавшийся со скоростью 115 км/ч при разрешённых 50 км/ч. Также на улице Карля Улманя гатве был зафиксирован водитель «BMW», ехавший со скоростью 117 км/ч при разрешённых 50 км/ч. Оба водителя оштрафованы на 1040 евро и лишены водительских прав на девять месяцев.

Государственная полиция напоминает, что превышение разрешённой скорости значительно увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, и призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и выбирать безопасную скорость.