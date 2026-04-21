Утром во вторник в селе Николаевка нетрезвый местный житель бросил две гранаты в полицейских во время задержания. В результате дерзкого нападения пятеро правоохранителей получили ранения, но злоумышленник был оперативно обезврежен и задержан.

Во вторник утром в селе Николаевка Синельниковского района Днепропетровской области произошел шокирующий инцидент. Нетрезвый мужчина, оказывая сопротивление, бросил в полицейских две гранаты, ранив пятерых правоохранителей. Несмотря на полученные травмы, нарушитель был оперативно задержан.

Все началось 21 апреля в 6:30 утра, когда в полицию поступило анонимное сообщение. В нем говорилось о неадекватном поведении мужчины в селе Николаевка Синельниковского района. "21 апреля в 6.30 в полицию поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении мужчины в селе Николаевка Синельниковского района. Сообщалось, что местный житель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и заявляет о наличии у него двух гранат".

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские Синельниковского районного управления полиции. Они начали переговоры с агрессивным мужчиной, пытаясь урегулировать ситуацию. Однако во время общения злоумышленник заявил, что открыл подачу газа в помещении, создав реальную угрозу взрыва и опасности для жизни людей в соседних домах.

Правоохранители, осознавая всю серьезность угрозы гражданскому населению, приняли решение о немедленном задержании. В ответ на действия полиции мужчина метнул в их сторону два взрывоопасных предмета. Один из них, к счастью, не сработал, но другой взорвался с оглушительным грохотом.

В результате взрыва пятеро полицейских получили осколочные ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на ранения, отважные правоохранители смогли задержать местного жителя 1991 года рождения.

На месте происшествия сейчас активно работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Они тщательно осматривают территорию, изымая фрагменты гранат и запал к ним. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленника.

Другие инциденты с гранатами

Это не единственный случай использования гранат в последнее время. 19 апреля в поселке Архангельское Херсонской области мужчина вступил в конфликт с бригадиром, после чего принес из дома гранату и бросил ее в группу строителей. Полиция оперативно задержала этого злоумышленника.

В тот же день полиция сообщила о еще одном инциденте с гранатой, произошедшем в Черниговской области. В Новгород-Северске был задержан мужчина, который угрожал окружающим гранатой в местном магазине. Позже выяснилось, что это была имитационно-тренировочная граната.