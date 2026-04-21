В 2019 году шведская телерадиовещательная компания SVT сообщила, что через счета Swedbank в странах Балтии прошли подозрительные средства на сумму не менее 40 миллиардов крон (около четырех миллиардов евро).

Раскрытие этой информации привело к резкому падению цен на акции банка и отставке исполнительного директора Swedbank Биргитте Боннесен.

Год спустя Управление финансового надзора Швеции оштрафовало банк на четыре миллиарда крон (360 миллионов евро) и обязало его соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег.

В январе 2022 года Боннесен было предъявлено обвинение в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

По версии прокуратуры, Боннесен «умышленно или по грубой неосторожности» предоставляла ложную информацию о мерах, принимаемых банком для предотвращения, выявления и пресечения отмывания денег, а также о его способности информировать власти о подобных подозрениях.

Прокуратура также обвиняла Боннесен в разглашении инсайдерской информации в связи с уведомлением крупнейших акционеров банка о предстоящем выходе документального фильма SVT.

Сегодня Верховный суд Швеции оправдал бывшего исполнительного директора Swedbank Биргитте Боннесен по обвинению в мошенничестве, отменив вынесенный судом низшей инстанции обвинительный приговор, по которому она была приговорена к 15 месяцам лишения свободы, передает BNS.