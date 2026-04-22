Шокирующее ДТП в Болгарии: автобус с украинцами перевернулся, двое погибших и 16 раненых

Дата публикации: 22.04.2026
Страшная авария произошла в Болгарии недалеко от турецкой границы: автобус, полный граждан Украины, попал в ДТП, унеся жизни двух человек и оставив 16 с ранениями.

Ужасная трагедия разыгралась в Болгарии: автобус, перевозивший граждан Украины, попал в серьезное ДТП, унеся жизни двух человек и оставив как минимум 16 ранеными. Эта шокирующая авария произошла на дороге Бургас – Малко-Тырново, совсем рядом с контрольно-пропускным пунктом, ведущим в Турцию.

По данным издания "Днес България", место происшествия отличалось сложным рельефом и резкими поворотами, что могло усугубить ситуацию. Предварительные сведения от Novinite указывают на то, что автобус, в котором ехали 37 пассажиров и двое водителей – все граждане Украины – остановился из-за нехватки топлива.

В этот момент пассажиры покинули салон и собрались позади автобуса, но внезапно транспортное средство начало самопроизвольно двигаться назад. Представители власти подтвердили, что автобус наехал на стоявших людей, после чего окончательно остановился в кювете.

Кадры с места трагедии демонстрируют ужасающую картину: автобус перевернулся прямо в овраг. По данным "Днес България", в момент столкновения внутри автобуса находились 29 пассажиров, а следователи уточнили: "транспортное средство заглохло после того, как закончилось топливо. Пассажиры вышли из автобуса, но немного позже он внезапно тронулся и наехал на людей, стоявших позади него".

Последствия этого жуткого инцидента оказались трагическими: двое пассажиров погибли на месте, а еще 16 получили ранения, причем некоторые из них были весьма серьезными. Спасатели оперативно доставили шестерых пострадавших в больницы Бургаса, а оставшиеся десять человек были направлены в центр неотложной помощи в Малко-Тырново.

Остальных пассажиров, не получивших серьезных травм, временно разместили в специальном центре приграничного города, где им была оказана вся необходимая медицинская и гуманитарная помощь. Местные чиновники подтвердили, что автобус следовал в Турцию, перевозя граждан Украины, среди которых были и беженцы, проживающие в Бургасе.

Водитель автобуса был немедленно задержан региональным управлением полиции в Малко-Тырново. Расследование всех обстоятельств этого трагического происшествия активно продолжается.

Стоит отметить, что в середине апреля в Подкарпатском воеводстве Польши также произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего граждан Украины. В результате той аварии пострадали шесть человек.

