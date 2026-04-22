Мужчина, снимавший видео, оштрафован на 350 евро.

Напомним, что 14 марта в полицию поступила информация о том, что в Лиепае в одной из гостиниц, которые использовались как общежитие студенток, женщина, принимая душ, заметила телефон в отверстии вентиляционной шахты.

Когда женщина закричала, телефон убрали, после чего она услышала шаги, которые стихли в общем коридоре.

С помощью камер видеонаблюдения полиция установила мужчину, находившегося в душевых в то время, когда там была женщина. Хотя он отрицает, что снимал или фотографировал, и в его телефоне не нашли фото- или видеоматериалов, он признался, что смотрел через вентиляционное отверстие.

В отношении мужчины был начат административный процесс за сексуальные домогательства. Ему назначен штраф в размере 350 евро.

В конце марта TV Kurzeme сообщило, что Лиепайская академия Рижского технического университета больше не рекомендует студентам пользоваться прежним общежитием и ищет альтернативное жильё после обнаружения телефона с включённой камерой в душевых.