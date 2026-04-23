В апреле прошлого года уже сообщалось о краже анютиных глазок у магазина автозапчастей в Кенгарагсе. Тогда две пожилые женщины днем сорвали несколько цветов, положили их в сумку и ушли незамеченными. Недавно, в годовщину прошлогодней кражи, цветы снова были унесены в неизвестном направлении.

У велосипедиста в Кенгарагсе, вероятно, «весна в голове» — он остановился полюбоваться красивыми цветами в горшке на террасе магазина автозапчастей. Запах и внешний вид, судя по всему, пришлись ему по душе, поскольку велосипедист позаботился о том, чтобы и этот, и стоящий рядом длинный цветочный ящик были полностью очищены от растений, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Продавцы высаживают анютины глазки снаружи каждую весну, и каждую весну жители Кенгарагса их неизменно воруют. Ровно год назад это сделали две пожилые женщины — пока одна «караулила периметр», чтобы никто из прохожих не заметил, другая подходила и вместе с землей складывала цветы в сумку. Последнюю кражу представитель магазина называет более «отшлифованным» преступлением, где злоумышленник был лучше подготовлен. Вор был в капюшоне, приехал на велосипеде, а преступление произошло в 4 часа утра.

Говоря о возможных решениях, руководство магазина отмечает, что не прекратит высаживать цветы в горшках, несмотря на то что их воруют каждую весну. Убытки также достаточно незначительны и не оправдывают усилий по обращению в правоохранительные органы.

"Мы шутили, что нужно подключить их к электричеству. Если бы подключили к электричеству, возможно, кого-то это бы отпугнуло. Но законно — нет, что нам идти в полицию из-за цветочков. Не будем тратить ни их время, ни свое время", — говорит представитель магазина.

Хотя причина краж остается непонятной, представитель отметил, что любой желающий может не стесняться — надевать капюшон не потребуется и пробираться ночью к входу в магазин тоже не нужно: несколько горшков у магазина можно взять бесплатно.