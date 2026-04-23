Молодая женщина выпала из окна квартиры на четвертом этаже в Старой Риге. При падении на мощеную улицу она получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу.

Хотя правоохранительные органы еще выясняют обстоятельства происшествия, пока не похоже, что в нем был замешан кто-то еще, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Спокойное течение жизни на улице Театра прервало необычно большое количество транспорта оперативных служб, собравшегося у перекрестка с улицей Вальню. "Я шла здесь, были «скорые», реанимация", — рассказывает очевидица.

На брусчатке рассыпали песок. Работающие поблизости люди говорят, что на этом месте была лужа крови, поэтому песок предназначен, чтобы скрыть неприятное зрелище.

"Я слышал, что молодая девушка выпрыгнула из окна. (DP: Сама выпрыгнула?) Насколько я знаю, да, вроде бы", — говорит мужчина, работающий неподалеку.

Те, кто часто бывает в этом районе, ранее уже замечали девушку. Один мужчина в момент происшествия находился прямо рядом с местом событий:

"Молодая девушка. У нее с головой было не все в порядке. Я бы дал ей 22–23 года. Она часто ходила в непонятном состоянии с парнями. С тем, с тем… Я знаю, что она жила наверху."

Возможно, падение произошло случайно, а возможно, девушка приняла решение выпрыгнуть из окна сознательно.

Правоохранительные органы отмечают, что в настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Первоначальная информация не указывает на наличие преступления. Женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии.