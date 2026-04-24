Чем опасно попадание фото из телефонной галереи в руки мошенников?

Идеально сфотографированные договоры, банковские карты и паспорта, лежащие в галерее смартфона вперемежку с фотографиями котиков, - бомба замедленного действия. Телефон можно потерять, его могут украсть или взломать удалённо. В этом случае преступники получают полный комплект для своих схем.

«Особенно опасно хранить в галерее селфи с паспортом - это готовый комплект для подтверждения вашей личности», - предупреждает судебный юрист Амин Соколовский.

На вопрос, какими ещё документами нельзя «светить» в Cети наряду с паспортом, эксперт отвечает категорично.

«Прежде всего не стоит пересылать водительские удостоверения, паспорт и любые источники информации, по которым можно получать ваши данные по первичным и вторичным документам», - говорит эксперт.