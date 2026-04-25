Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шесть лет усилий исчезли за одну ночь. Сгоревший в Старой Риге клуб не был застрахован

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шесть лет усилий исчезли за одну ночь. Сгоревший в Старой Риге клуб не был застрахован
ФОТО: LETA

Рано утром около 6:00 спасатели получили вызов на улицу Грециниеку в Старой Риге. Ночной клуб на первом этаже здания горел на площади 300 квадратных метров.

На верхних этажах над заведением находились в общей сложности семь человек, которые либо выбрались самостоятельно, либо с помощью спасателей. К счастью, на первом этаже никого не было, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Всем любителям ночной жизни Риги, которые, вероятно, планировали, где провести конец недели, теперь придётся вычеркнуть из своих списков клуб «Sinners» — в ночь на пятницу пожар полностью его уничтожил.

Внутри заведения всё полностью выгорело и стало чёрным — стены, потолки, барная стойка и бильярдные столы. Сотрудники в пятницу днем работали как внутри, так и снаружи, убирая с тротуара разбитые стекла. Одновременно оценить ущерб и понять, что ещё можно спасти, приехал владелец клуба Микс Галвановскис.

Он рассказал, что накануне вместе с друзьями пришёл в клуб после записи песни. Все выпили по одному напитку и поздно ночью собирались уходить. Микс, как последний, проверил, что всё в порядке, включил сигнализацию и отправился домой спать. И вдруг — неожиданный звонок:

"Сразу позвонил двоюродный брат, сказал, что поступил сигнал пожарной тревоги и что бизнеса больше нет. Главное, что никого не было внутри и никто не пострадал. Потеряны только шесть лет, которые мы вложили сюда".

Пока не ясно, что стало причиной пожара, но Микс отказывается верить, что это был поджог. Наиболее вероятная причина — проблемы с электропроводкой. Ситуацию усугубляет то, что заведение не было застраховано.

"Мы шесть лет работали и старались, чтобы людям было хорошо. И в один день тебе просто сообщают, что больше нет того, что ты строил всю свою жизнь", — говорит Микс.

Шок и растерянность сейчас охватили как самого Микса, так и его близких. Однако музыкант верит в себя и в людей вокруг и обещает, что клуб будет построен заново.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
0
0

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео