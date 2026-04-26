«Полгода назад вышла статья британских учёных о том, что они заметили в Чернобыле собак с голубой шерстью – дескать, они посинели под воздействием радиации. Думаю, всё проще. В зоне отчуждения полно заброшенных предприятий, в том числе промышленных. Собаки могли залезть на какой-нибудь склад, изваляться в химикатах, вот шерсть и приобрела синий цвет», - объяснил эксперт.

Другое дело, отметил Уваров, что были и серьёзные научные исследования, описывающие воздействие радиоактивности на живые организмы в районе Чернобыльской аварии. Но в этих результатах ничего сенсационного (и тем более ужасного) для обывателя нет – они интересны лишь учёным. Специалист напомнил, что в местах, затронутых радиоактивным заражением, давно живут люди.

«У меня есть приятель-белорус, который обошёл всю Чернобыльскую зону вдоль и поперёк. Когда его спрашивают, как там выживают собаки, он спокойно отвечает: «Да люди их кормят». В самом деле, в зоне отчуждения живёт немало людей: это самосёлы, которые вернулись в родные дома, те же учёные, - привёл примеры Александр Уваров. - Так что прям такого ужаса, что это теперь мёртвая земля, конечно, нет».

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла ровно 40 лет назад. В ночь на 26 апреля 1986 года в ходе испытаний турбогенератора реактор 4-го энергоблока вдруг начал разгоняться, ядерное топливо перегрелось, тепловыделяющие элементы разрушились и произошли два мощных взрыва, полностью разрушивших энергоблок и приведших к выбросу в атмосферу и на окружающие территории большого количества радиоактивных материалов.