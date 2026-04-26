Как в Чернобольской зоне мутировали собаки? Рассказывает эксперт

Дата публикации: 26.04.2026
Ученый-атомщик Александр Уваров прокомментировал ситуацию вокруг Чернобыльской атомной электростанции. В частности, слухи о собаках-мутантах, обитающих в зоне отчуждения АЭС.

«Полгода назад вышла статья британских учёных о том, что они заметили в Чернобыле собак с голубой шерстью – дескать, они посинели под воздействием радиации. Думаю, всё проще. В зоне отчуждения полно заброшенных предприятий, в том числе промышленных. Собаки могли залезть на какой-нибудь склад, изваляться в химикатах, вот шерсть и приобрела синий цвет», - объяснил эксперт.

Другое дело, отметил Уваров, что были и серьёзные научные исследования, описывающие воздействие радиоактивности на живые организмы в районе Чернобыльской аварии. Но в этих результатах ничего сенсационного (и тем более ужасного) для обывателя нет – они интересны лишь учёным. Специалист напомнил, что в местах, затронутых радиоактивным заражением, давно живут люди.

«У меня есть приятель-белорус, который обошёл всю Чернобыльскую зону вдоль и поперёк. Когда его спрашивают, как там выживают собаки, он спокойно отвечает: «Да люди их кормят». В самом деле, в зоне отчуждения живёт немало людей: это самосёлы, которые вернулись в родные дома, те же учёные, - привёл примеры Александр Уваров. - Так что прям такого ужаса, что это теперь мёртвая земля, конечно, нет».

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла ровно 40 лет назад. В ночь на 26 апреля 1986 года в ходе испытаний турбогенератора реактор 4-го энергоблока вдруг начал разгоняться, ядерное топливо перегрелось, тепловыделяющие элементы разрушились и произошли два мощных взрыва, полностью разрушивших энергоблок и приведших к выбросу в атмосферу и на окружающие территории большого количества радиоактивных материалов.

#наука #собаки #радиация #исследования
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире
Изображение к статье: Принц Гарри: Искренние слова о королевской семье и своем предназначении
Lifenews
Изображение к статье: Ученые обнаружили уникальный механизм контроля сахара в организме
Техно
Изображение к статье: У министра экономики неплохая зарплата и вдобавок - два «Москвича»
Политика
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире

