Европол ликвидировал сеть инвестиционных мошенников с колл-центрами в Албании

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.04.2026
Фото: Europol.

Европейские правоохранители провели масштабную операцию против преступной группы, выманивавшей деньги под видом инвестиционных услуг. В результате задержаны подозреваемые и изъяты крупные суммы наличных.

Европол сообщил о ликвидации преступной группировки, подозреваемой в организации схемы инвестиционного мошенничества через колл-центры в Албании.

Об этом говорится в официальном заявлении Европола, пишет bb.lv.

Европол сообщил, что операция, в которой принимали участие албанские и австрийские власти, поскольку многие жертвы находились в Вене, привела к аресту 10 человек и изъятию почти 900 тысяч евро наличными.

Как считают правоохранители, эта сеть нанесла значительный финансовый ущерб на сумму не менее 50 млн евро.

Как отмечается, сначала жертв заманивали рекламными объявлениями об инвестициях в социальных сетях или в Интернете. Затем с помощью колл-центров в Тиране им предоставляли консультации по телефону люди, выдающие себя за настоящих брокеров.

"Операторы были объединены в команды по шесть-восемь человек, каждая из которых специализировалась на определенных языках для работы на соответствующих национальных рынках. Среди языков, которыми они владели, были немецкий, английский, итальянский, греческий и испанский", – заявили в Европоле.

Фото: Europol.

Также там отметили, что знание языка использовалось для создания и укрепления доверия.

"Подозреваемые полагались на этот элемент, чтобы обмануть своих жертв, предлагая им фальшивые инвестиционные возможности и убеждая их перечислить значительные суммы денег", – добавили в заявлении Европола.

Раскрытая схема показывает, насколько изощрёнными становятся онлайн-мошенники: они используют языки и психологию доверия, чтобы убедить людей переводить деньги. Власти призывают быть особенно осторожными с «выгодными инвестициями» из интернета — за ними всё чаще скрываются хорошо организованные преступные сети, пишет bb.lv.

