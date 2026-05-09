В центре Риги днем в субботу произошел пожар в многоквартирном доме на улице Марияс. Из задымленной квартиры спасатели вывели двух человек, которых затем передали медикам.

Пожар вспыхнул в субботу во второй половине дня в пятиэтажном жилом доме на улице Марияс в центре Риги.

Вызов в Государственную пожарно-спасательную службу поступил в 15:59. По прибытии спасатели обнаружили, что в квартире на четвертом этаже горят бытовые вещи и часть стены. Общая площадь возгорания составила около восьми квадратных метров.

Из квартиры пожарные спасли двух человек. После эвакуации их передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Еще два человека покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей.

Пожар удалось локализовать менее чем за час — в 16:52.

Пока причины возгорания официально не сообщаются.

Даже сравнительно небольшие пожары в многоквартирных домах считаются особенно опасными из-за быстрого распространения дыма по лестничным клеткам и коридорам.

Спасатели регулярно напоминают, что именно дым чаще всего представляет наибольшую угрозу для жильцов во время подобных происшествий.