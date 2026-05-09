Быстрая реакция и участие окружающих, а также профессионализм спасателей уберегли старый деревянный дом от серьезных разрушений, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Автомобили спасателей перекрыли улицу Ропажу, а несколько бригад пожарных работали над тем, чтобы спасти деревянное здание, в котором вспыхнул пожар. Со стороны улицы ничего не указывало на возгорание — все происходило с другой стороны дома. Именно проходя через двор, Вадим заметил огонь.

«Я вернулся, посмотрел. Оказалось, пожар немного ниже первого этажа. Я понял, что горит перекрытие потолка, потому что дым шел и из обшивки. Ну, наружу. Вернулся обратно, у нас там стоит огнетушитель. Взял огнетушитель и начал тушить. Ну, как мог. Тушил, пока вызывали пожарных. Тушил как мог. Потом уже приехали пожарные, и началось все остальное. Ну, немного удалось сдержать», — рассказал мужчина.

Пожарная часть находится в двух минутах езды, поэтому профессиональное тушение удалось начать вовремя.

«Во дворе они сняли, пожарные сняли обшивку. Оказалось, стекловата, которая там стоит уже годами. Она уже высохла. Видимо, горела внутри. Может, из-за вентиляции. Может, что-то попало в вентиляцию. Ну, деревянный дом ведь давно стоит. Он уже полностью высох. Ну, не знаю. Соседи рассказывают, что там живет 90-летняя женщина. Ее сын, которому 60 лет. Женщина глухая, видимо, была дома. Старая женщина. Вполне возможно, что она ничего не слышала. Или оказалось, что горело прямо возле ее окна. Если бы открыть окно, тогда можно было бы увидеть, что горит», — добавил Вадим.

Представитель ГПСС Ирита Славинска сообщила, что вскоре после трех часов дня был получен вызов на улицу Ропажу в Риге, где горела внешняя стена трехэтажного жилого дома площадью 20 квадратных метров. До прибытия ГПСС из дома эвакуировались четыре человека, а пожарные-спасатели спасли из здания двух кошек и двух собак.