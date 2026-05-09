В пятницу утром в Кенгарагсе мужчине пришлось беспомощно наблюдать, как огонь уничтожает его автомобиль. Ситуацию усугубляет то, что, вероятнее всего, машину подожгли подростки.

У происшествия было несколько очевидцев, однако, как рассказывает владелец автомобиля, реакция окружающих была запоздалой, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Сквозь все окна автомобиля пробивается желтый свет. Стекла покрыты копотью, появившейся в момент возгорания машины. За работой спасателей на месте происшествия наблюдают местные жители.

«Полчаса назад я ходил в магазин — никакого пожара не было. Сейчас возвращаюсь, смотрю — уже сгорела. Наверное, кто-то поджег», — рассказал один из местных жителей.

То, что происшествие не стало просто несчастным стечением обстоятельств или результатом неисправности электропроводки, передаче «Degpunktā» подтвердил владелец автомобиля.

«Если коротко — пришли маленькие дети, подожгли, разбили окно и убежали. Люди ходили вокруг, ничего не делали, даже видели дым, они там били стекла — всем было все равно. [Вопрос: Машина там уже долго стояла?] Ну, стояла какое-то время. Но это не значит, что ее нужно поджигать и ломать», — сказал владелец машины.

Недалеко от места происшествия несколько несовершеннолетних ломали скамейку у подъезда. Возможно, это были те же дети, которые хотели увидеть горящий автомобиль. Вскоре полицейские начали осмотр территории, чтобы выяснить, нет ли поблизости кого-то, кто соответствует описанию очевидцев.

«Имеющаяся в распоряжении Государственной полиции информация свидетельствует о возможном умышленном поджоге. Призываем жителей откликнуться, если у них есть информация, которая может быть полезна следствию, позвонив по телефону 112», — сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

За умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

Учитывая, что уже с 11-летнего возраста к подросткам могут применяться принудительные меры воспитательного характера, вероятнее всего, юные пироманы наказания не избегут.