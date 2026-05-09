Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Хотели как лучше, а получилось как всегда!» Ремонтные работы закончились пожаром на крыше 0 363

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожарная машина на тихой улице
ФОТО: скриншот видео TV3

Напротив Детской больницы днем к зданию съехались автомобили оперативных служб.

На крыше двухэтажного дома, предположительно из-за ремонтных работ, вспыхнул пожар, и без помощи спасателей справиться с огнем было невозможно, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

На первом этаже дома находится магазин, и продавщица рассказала передаче «Degpunktā», что заметила небольшое задымление на улице, но не придала этому значения. Мимо проходили земессарги, и именно они вызвали оперативные службы.

Пока пожарные работали на крыше здания, торговая точка продолжала обслуживать клиентов.

«Пожарные приехали быстро. Все происходило оперативно», — рассказала продавщица.

У здания выгорела крыша площадью шесть квадратных метров. Квартиры огонь не затронул, однако жильцам придется столкнуться с последствиями затопления помещений водой при тушении пожара. На этот раз особенно уместна поговорка — хотели как лучше, а получилось как всегда.

Командир отделения 2-й части Рижского управления ГПСС Эдгар Тралла сообщил, что, по словам жителей, на крыше проводились ремонтные работы с использованием открытого огня, в результате чего загорелись конструкции крыши.

Читайте нас также:
#пожар #происшествие #безопасность #спасатели
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Улица с полицией и скорой помощью
Изображение к статье: Пожарные возле старого деревянного дома в Риге, где произошел пожар повышенной опасности
Изображение к статье: Опустошённый лес после пожара
Изображение к статье: Перекрёсток на региональной дороге в темноте

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты
Изображение к статье: Алла Пугачева.
Люблю!
Изображение к статье: Как быстро смягчить мясо для шашлыка
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как протереть листья комнатных растений от пыли для блестящего вида
Дом и сад
Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео