На крыше двухэтажного дома, предположительно из-за ремонтных работ, вспыхнул пожар, и без помощи спасателей справиться с огнем было невозможно, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

На первом этаже дома находится магазин, и продавщица рассказала передаче «Degpunktā», что заметила небольшое задымление на улице, но не придала этому значения. Мимо проходили земессарги, и именно они вызвали оперативные службы.

Пока пожарные работали на крыше здания, торговая точка продолжала обслуживать клиентов.

«Пожарные приехали быстро. Все происходило оперативно», — рассказала продавщица.

У здания выгорела крыша площадью шесть квадратных метров. Квартиры огонь не затронул, однако жильцам придется столкнуться с последствиями затопления помещений водой при тушении пожара. На этот раз особенно уместна поговорка — хотели как лучше, а получилось как всегда.

Командир отделения 2-й части Рижского управления ГПСС Эдгар Тралла сообщил, что, по словам жителей, на крыше проводились ремонтные работы с использованием открытого огня, в результате чего загорелись конструкции крыши.