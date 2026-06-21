Уездный суд Ида-Уусимаа приговорил к тюремному заключению десятки человек по масштабному делу о наркотиках.

В центре дела находилась международная преступная организация, которая ввезла в Финляндию более 600 килограммов наркотиков и занималась их распространением.

Около 200 килограммов из этого объема составил синтетический наркотик альфа-PVP, который ввозился в страну в различных цветах. Кроме того, в Финляндию поставляли амфетамин, кокаин и каннабис. Общая стоимость наркотиков на черном рынке превысила 40 миллионов евро.

Преступления совершались в период с 2023 по 2025 год в провинциях Уусимаа и Пирканмаа. Наркотики, в частности, хранились в квартирах на улице Пуйстокату в Эспоо. По данным суда, дальнейшее распространение наркотиков осуществлялось с помощью тайников-закладок.

По мнению суда, часть осужденных совершала преступления в рамках деятельности организованной преступной группы.

В частности, в январе Испания на основании европейского ордера на арест выдала Финляндии 39-летнего мужчину, который считается одним из главных организаторов преступной схемы. Он руководил деятельностью и нанимал людей для перевозки наркотиков на автомобиле из Эстонии в Финляндию, используя для этого, в частности, паромы компании Viking Line.

Другим ключевым фигурантом дела был 41-летний мужчина, чью роль в импорте и распространении наркотиков суд счел центральной.

По оценке суда, к этому делу, вероятно, причастны и лица, действующие за пределами Финляндии, которые не проходили обвиняемыми в данном процессе.

В деле также фигурировали эпизоды с применением насилия. Один из осужденных признался, что другой фигурант этого же дела избил его монтировкой и молотком из-за долгов за наркотики, а третий снимал нападение на видео.

В ходе предварительного следствия помощь оказала полиция Латвии, предоставив, в частности, данные о местоположении и отчеты о наблюдении. В расследовании также использовались образцы ДНК и мониторинг данных связи. Кроме того, в квартирах на улице Пуйстокату были изъяты записные книжки с названиями наркотиков, датами и ценами.

Приговоры были вынесены в основном за тяжкие преступления, связанные с наркотиками, а также за нанесение тяжких телесных повреждений и отмывание денег.

Главные фигуранты дела, 39-летний Янис Якупцевич и 41-летний Анатолий Михайлов, были приговорены к максимальному наказанию — 13 годам лишения свободы.

Эгон Гросстхаль (36), Рихо Оотсинг (63) и Марго Виллемсон (55) получили по 12 лет лишения свободы.

Артур Лембер (31) и Даниэль Тарве (35) были приговорены к 11 годам тюремного заключения.

Кроме того, еще 22 человека получили тюремные сроки не менее двух лет.

Всего уездный суд признал виновными по этому делу 27 человек, включая женщин. География преступников: Латвия, Эстония, Финляндия.