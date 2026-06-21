Резкий рост последовал в связи с событиями на Ближнем Востоке после нападения Hamas на Израиль.

В Германии продолжают фиксировать высокий уровень антисемитизма. Новые данные показывают, что в стране происходит почти 24 антисемитских инцидента ежедневно, а число случаев с праворадикальной мотивацией стало рекордным за последние годы.

Согласно годовому отчету сети мониторинговых центров Rias, в 2025 году в Германии зарегистрировали 8 725 антисемитских инцидентов. Это на девять случаев больше, чем годом ранее — пишет tagesschau. Если перевести статистику в ежедневные показатели, получается почти 24 происшествия в день. Эксперты отмечают, что высокий уровень сохраняется уже несколько лет подряд.

Президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер заявил, что антисемитизм в стране перестал быть серией отдельных всплесков. По его мнению, речь идет о долгосрочной тенденции.

Похожую оценку дал и уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. Он предупредил, что распространение антисемитских настроений остается серьезной общественной проблемой.

Основные места происшествий:

-улицы и общественные пространства;

-интернет и социальные сети;

-университеты и учебные заведения;

-общественный транспорт;

-мемориальные комплексы и места памяти;

-синагоги.

На улицах зафиксировали 3 506 случаев. Интернет занял второе место с показателем 2 314 инцидентов. Для многих русскоязычных жителей Германии такая статистика может показаться неожиданной. Однако эксперты давно отмечают, что проявления антисемитизма все чаще происходят не только в политической среде, но и в бытовых ситуациях.

Какие формы встречаются чаще всего

Большая часть зарегистрированных случаев не связана с физическим насилием. Тем не менее речь идет о действиях, которые затрагивают пострадавших в повседневной жизни.

Из общего числа инцидентов 7 770 случаев специалисты отнесли к категории оскорбительного поведения. Сюда входят унизительные высказывания, оскорбления и антисемитские надписи.

Одновременно эксперты зафиксировали 413 случаев порчи имущества, 257 угроз и 103 случая массовой рассылки сообщений с антисемитским содержанием.

Наиболее тяжелые происшествия встречались реже. Однако в течение года произошло четыре случая крайнего насилия и еще 178 физических нападений.

Одним из самых резонансных эпизодов стало нападение возле Мемориала убитым евреям Европы в Берлине. Во время атаки неизвестный тяжело ранил туриста ножом.

Статистика выросла после октября 2023 года

Авторы исследования связывают резкий рост показателей с событиями на Ближнем Востоке после нападения Hamas на Израиль 7 октября 2023 года. По данным отчета, именно после этой даты количество зарегистрированных случаев начало быстро увеличиваться.

Статистика последних лет показывает масштаб изменений:

-в 2022 году зарегистрировали 2 610 инцидентов;

-в 2023 году их число выросло до 4 886;

-в 2025 году показатель достиг 8 725 случаев;

Фактически количество зарегистрированных инцидентов за несколько лет увеличилось более чем в три раза.

Рекорд по случаям с праворадикальной мотивацией

Отдельную тревогу у исследователей вызывает рост числа инцидентов, связанных с правым экстремизмом. В 2025 году специалисты зарегистрировали 807 таких случаев. Это самый высокий показатель с начала общегерманского мониторинга в 2020 году.

Еще 1 970 инцидентов были связаны с антиизраильским активизмом. Кроме того, 501 случай эксперты отнесли к левым антиимпериалистическим взглядам. При этом почти в пяти тысячах эпизодов определить конкретный мотив не удалось.