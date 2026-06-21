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В Польше вспыхнул масштабный пожар на стратегическом заводе 0 516

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар

В польском Харнове в Поморском воеводстве горит завод по производству аэрозолей. Чёрный столб дыма виден на расстоянии многих километров, сообщает Polsat News.

На место происшествия направлены пожарные подразделения. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.

"Эвакуированы работники, находившиеся на территории предприятия", – сообщил пресс-офицер городского начальника полиции в Слупске Амадеус Галус. Он добавил, что в связи с опасностью службы эвакуировали жителей прилегающей территории в радиусе 200 метров.

"Существует угроза взрыва продукции, производимой на заводе, и резервуаров под давлением. На место происшествия привлекается большинство подразделений из Слупского повета", – сообщил Пётр Басараб из Слупской пожарной охраны в беседе с порталом GP24.

В связи с пожаром в Харнове и возможным наличием в воздухе вредных веществ власти общины Устка обратились к жителям с призывом.

"Просим оставаться дома и ограничить выход на улицу до необходимого минимума. Рекомендуем закрыть окна и двери, а также выключить механическую вентиляцию", – заявили власти.

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#пожар #Польша #эвакуация #производство #безопасность
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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