Петер Кюртен вошел в криминальную историю Германии как жестокий маньяк-некрофил. Он начал убивать с подросткового возраста, потом не раз сидел в тюрьме и в конечном счете был казнен. Мумия его головы хранится в музее штата Висконсин в США. От чего же у людей сносит крышу?

Трудное детство

Петер Кюртен родился в 1883 году в Мюльхайме в семье формовщика. В его детстве было много насилия – отец-алкоголик регулярно избивал сына и жену, а еще заставлял Кюртена смотреть на непотребства, которые творил с его мамой. Из-за пережитого ужаса у мальчика «снесло крышу».

Маленький Петер начал издеваться над животными, а в возрасте 9 лет столкнул в реку двух друзей, которые утонули. В 16 лет он украл семейную копилку и сбежал из дома, на улице промышлял мелкими кражами. Вскоре Кюртен первый раз оказался за решеткой, где провел четыре года. Козленя.

Вышел убивать

В тюрьме Петер Кюртен вынашивал насильственные планы, чтобы уже на воле претворить их в жизнь. В мае 1913 года он совершил свое первое убийство – под горячую руку маньяка попала 10-летняя девочка. Кюртен изнасиловал и убил ребенка, а потом ограбил дом ее отца. На следующий день об убийстве Кристины Кляйн уже знал весь город. Чтобы потешить свое самолюбие, маньяк отправился в местный бар, где испуганные жители обсуждали происшествие.

Спустя месяц насильник нашел новую жертву – ей стала 17-летняя немка. На время Кюртен успокоился, его призвали в армию. Там он был арестован за дезертирство и снова сел в тюрьму. Только уголовные сроки спасали Германию от Петера Кюртена, однако самого маньяка частота отдыха на нарах не смущала.

Свадьба уголовников

В 1921 году убийца вышел из тюрьмы, женился на Августе Скарф, бывшей работнице индустрии для взрослых. Избранница маньяка тоже питала интерес к убийствам, за ее спиной был срок за ликвидацию жениха. Пара переехала в Альтенбург, где попыталась вести тихую семейную жизнь. Но «музыка свободы» для Кюртена играла недолго. В конце концов он получил новый срок за насилие над двумя женщинами.

Озлобился с новой силой

Отсидев, Петер вышел на свободу в своем крайнем проявлении. Он начал убивать людей по всему Дюссельдорфу и пить кровь из их ран, к 1929 году число подтвержденных смертей от рук маньяка достигло семи человек. Для грязных дел Петер использовал заточенные ножницы, он насиловал женщин и истязал мужчин. Когда полиция всерьез занялась поиском маньяка, он сменил тактику на молоток и нож. Самое большое удовольствие Петер черпал из газет и сплетен. В Дюссельдорфе он слыл жутким убийцей, найти которого не могли.

Свою последнюю жертву Кюртен убил в 1929 году, ей стала пятилетняя девочка. После он попытался изнасиловать некую Марию Будлик, которая вырвалась и вывела копов на след маньяка. Когда Кюртен понял, что его конец близок, то попросил жену сдать его полиции. За это бывшая проститутка получила крупную сумму денег.

Суд и следствие

После ареста маньяк сознался в 79 преступлениях, девять из которых были убийствами. На допросе Кюртен вел себя уверенно и совершенно не раскаивался. Он признался, что был ведом не стратегией, а желанием насиловать и убивать, и делал это тогда, когда у него возникало соответствующее настроение.

Суд вынес Петеру Кюртену смертельный приговор – его казнили 2 июля 1931 года в Кельне. Голову маньяка передали на экспертизу. В ходе исследований специалистам не удалось найти ни одного отклонения в мозге. После экспертизы забальзамированную голову Кюртена передали в музей Ripley’s Believe It or Not! в США, где она хранится по сей день.