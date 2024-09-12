Сколько нужно поставить солнечных панелей, чтобы не платить за электричество?

Летом выдалось довольно много солнечных дней. Так почему бы не использовать всю эту попадающую на Землю энергию для обеспечения потребностей в электричестве?

Чтобы сэкономить на оплате электроэнергии, можно установить солнечные панели. Но сколько их потребуется, чтобы покрыть все затраты?

Солнечные панели уже стали довольно обыденной вещью: их устанавливают для питания пешеходных светофоров, в садовых хозяйствах и на предприятиях. Более того, еще в 2015 году появилась технология, позволяющая превращать окна в солнечные элементы. Она позволит снизить затраты на электроэнергию даже для людей, живущих в квартирах.

Цены на солнечные панели падают каждые несколько лет, а значит снижается и срок их окупаемости. Однако, пока что эти цифры находятся на уровне более 10 лет. Тем не менее, с солнечными панелями на дачном участке вы становитесь независимы от электросети и можете даже отдавать электричество в сеть или использовать его для зарядки аккумуляторов, которыми затем можно пользоваться дома. Так сколько нужно таких панелей, чтобы сделать участок или квартиру самодостаточной в плане электроэнергии?

Конечно, все зависит от энергопотребления домохозяйства и доступной для установки панелей площади. Количество энергии (кВт·ч), которое может произвести солнечная энергетическая система, зависит от того, какое количество солнечного света падает на единицу площади в вашем регионе. В нашем регионе, например, это число колеблется от декабрьского минимума в 11.7 кВт·ч/м2 до июльского максимума в 166.7 кВт·ч/м2. Но даже если вы живете в регионе с небольшой удельной мощностью солнечного излучения, вы все равно можете покрывать свои энергетические затраты — просто для этого придется установить панели большей площади.

Итак, чтобы посчитать количество солнечных панелей для обеспечения бесперебойного питания садового участка или квартиры, нужно провести несколько нехитрых расчетов. Средняя мощность солнечных панелей площадью 1,6 м2 составляет 320 Вт, а месячное потребление электроэнергии в средней квартире площадью 50 м2 составляет примерно 100 кВт·ч (точная цифра зависит от конкретного случая), а для частного дома — в среднем около 1000 кВт·ч.

Теперь нужно узнать количество пиковых солнце-часов для вашего региона. Например, этот показатель составляет примерно 144 солнце-часа в месяц. Теперь нужно разделить месячную потребность в электроэнергии на количество солнце-часов и умножить полученный результат на 1000, чтобы получить необходимую совокупную мощность солнечных панелей. В нашем случае для квартиры получается 700 Вт мощности или примерно 2-3 панели площадью 1,6 м2. Для дома получаем цифру в 7 кВт и 22 солнечные панели. Теперь вы можете провести расчет для вашего конкретного случая.

По материалам Solar Reviews.