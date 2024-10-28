Почему в доме нельзя свистеть?

Это может быть связано с древним поверьем или убеждением, что свист в доме может привести к потере денег.

Считалось, что «насвистанный» ветер налетит и выметет из дома все нажитое добро. Свист – это, по сути, и есть ветер, отношение к которому еще с давних времен неоднозначное, ведь он может обладать разрушительной силой. Правда это или нет – точно неизвестно, но фраза «не свисти – денег не будет» переходит из поколения в поколение.

При этом, возможно, свист ребенка просто слишком громкий и пронзительный, из-за чего на него могут пожаловаться соседи.