Полезно ли взрослым спать днем?

Полезно, но не всем. Как пояснил сомнолог Роман БУЗУНОВ, дневной сон может компенсировать взрослому человеку ночной недосып. При этом важно не «перевыполнить» норму, иначе следующая ночь может оказаться бессонной.

Дневной сон у взрослых людей в идеале должен укладываться в 45-60 минут. При этом спать нужно именно днем, а не вечером. Если вы привыкли засыпать в 22-23 часа, то днем можно вздремнуть не позже 15-16 часов.

Если человек работает в ночные смены, то при таком графике лучше ложиться спать сразу по возвращении домой на 3-4 часа. В таком случае к вечеру вернется желание выспаться.

В то же время многие исследователи сходятся во мнении, что дневной сон для взрослого человека должен быть скорее исключением из правил, вынужденной мерой.