Похмелье — это крайне неприятное состояние, которое может возникнуть после чрезмерного употребления алкоголя или его неправильного употребления.

Тем не менее, существуют способы облегчить недомогание.

Об этом рассказал врач Алексей Казанцев.

Он отметил, что важно хорошо выспаться, также полезно принять контрастный душ, а затем прогуляться на свежем воздухе.

Горячая ванна или баня при похмелье могут лишь усугубить ситуацию.

Следующий шаг — обратить внимание на продукты, которые могут помочь улучшить состояние. Некоторые утверждают, что рассол от солений действительно помогает.

Но насколько эффективен рассол при похмелье? Ответ положительный, как отметил Казанцев. Однако есть некоторые нюансы.

По словам врача, рассол должен быть соленым, а не маринованным.

В маринованном содержится уксус, который может ухудшить самочувствие. Соленый продукт же содержит калий, натрий, магний и кальций, необходимые организму в этот период.

Существует мнение, что похмелье следует «лечить» алкоголем. Однако на самом деле это не рекомендуется, иначе интоксикация только усилится, а праздники могут перерасти в запой.