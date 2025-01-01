Зимой удерживать тепло бывает сложно, и многие люди страдают от холода.

Возвращение в теплый дом приносит мгновенное облегчение, однако ощущение озноба в конечностях может сохраняться довольно долго.

Горячие напитки

Практически любой горячий напиток поможет вам согреться после морозов. Главное, чтобы он был не просто теплым, а именно горячим, и употреблять его следует небольшими глотками.

Наилучшим вариантом станет черный чай с медом или лимоном. Такой напиток не только поднимет настроение, но и поможет согреться.

Ванночка для ног

Еще один популярный метод, который быстро поможет восстановить тепло. Если вы долго ждали транспорт, по возвращении домой стоит набрать горячую ванночку для ног. В воду можно добавить эфирные масла или немного соли.

Если ваши стопы сильно замерзли, рекомендуется сделать расслабляющий массаж. После ванночки следует тщательно вытереть ноги и надеть теплые носки.

Сытный обед

Теплая еда также способствует согреванию после улицы. Это отличный способ не только восстановить силы, но и согреться после холода. Специалисты отмечают, что на морозе организм теряет много энергии, так как активно вырабатывает тепло.

После пребывания на улице рекомендуется употреблять сытную пищу. Наилучшим выбором станут супы со специями, картофель или каша.

Горячий душ

Это еще один распространенный способ, который позволяет согреться после длительного нахождения на улице. Однако следует помнить, что этот метод подходит только тем, кто планирует сразу отдыхать. Кроме того, он не рекомендуется людям с заболеваниями сердца, так как горячая вода значительно расширяет сосуды и увеличивает кровоток.

При выборе метода согревания важно учитывать как его эффективность, так и личные предпочтения. Все описанные в статье способы являются проверенными и помогут быстро вернуть тепло.

Способы, которых следует избегать

Некоторые люди продолжают согреваться с помощью алкоголя, однако это не рекомендуется. Специалисты утверждают, что 50 граммов алкоголя могут временно нормализовать кровообращение, создавая ощущение тепла.

Однако при употреблении больших доз алкоголя усиливается не только кровоток, но и теплоотдача организма, что значительно увеличивает риск переохлаждения. Поэтому лучше всего отказаться от алкоголя или ограничить его количество до 50 граммов.

При первых признаках простуды многие начинают принимать препараты для устранения симптомов.

Однако стоит помнить, что такие средства не лечат простуду, а лишь облегчают симптомы. В большинстве из них содержится большое количество парацетамола, который может негативно сказаться на печени и в некоторых случаях привести к отравлению.

Принимать препараты для снижения симптомов следует только в крайних случаях.

Если вы сильно замерзли, старайтесь использовать только безопасные для здоровья методы согревания. Также не забывайте хорошо одеваться в холодную погоду.