Шпинат завоевал популярность среди кулинаров и активно культивируется по всему миру.

Рассаду шпината можно высевать как под зиму, так и весной, используя парник или открытый участок.

Выращивание этого растения не представляет особой сложности, если следовать определённым рекомендациям.

Посев шпината весной

Шпинат — это скороспелая культура, которую можно сеять как в парник, так и сразу в открытый грунт.

Выращивание шпината в парнике

Для получения богатого урожая необходимо обильно удобрить почву перегноем. Шпинат требует достаточного количества света, поэтому лучше всего начинать посев в феврале. Не забывайте следить за лунным календарем для овощей и зелени.

Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя по посадке шпината. Температура в парнике должна составлять 10-13 градусов тепла в пасмурные дни и 18 градусов в солнечные.

Перед посадкой семена следует замочить на 1,5 суток в воде, затем просушить и высевать.

Выращивание шпината в открытом грунте

Это морозостойкое растение, поэтому его можно высевать непосредственно в грунт. Всходы выдерживают морозы до 7 градусов. Также возможно посев шпината под зиму.

Посадка шпината после таяния снега:

Чтобы получить зрелые листья, рассаду высаживают с середины апреля до конца июля.

Для употребления свежего шпината посев следует завершить до середины августа, соблюдая интервал в 25-30 дней между посадками. Шпинат высаживают рядками на небольшую глубину, после чего присыпают почвой.

Подготовка почвы для шпината

Шпинат требует качественной почвы. Наилучшей для него будет органическая. Высокий урожай можно получить, если выращивать шпинат в суглинистой почве. Если почва песчаная, саженцы необходимо будет часто поливать.

Землю следует подготовить заранее, лучше всего осенью. Для этого почву перекопают вместе с перегноем и минеральными удобрениями.

Весной участок нужно присыпать мочевиной и выровнять с помощью грабель. Не стоит подкармливать шпинат свежей органикой, так как это может ухудшить его вкусовые качества.

Когда появится второй настоящий листок, всходы прореживают, оставляя расстояние между растениями в 7-10 см. В противном случае растение может заболеть мучнистой росой. Затем растения необходимо полить. Шпинат требует обильного полива, однако следует избегать застоя воды.

При необходимости, вместе с поливом, шпинат подкармливают азотными удобрениями. Фосфор и калий не подходят. В течение вегетационного периода почву нужно регулярно рыхлить.

Сбор урожая

Шпинат собирают, когда на кустах образуется 4-6 листочков. Посеянный весной шпинат можно убирать через 9-10 недель, а летом — через 11-12.

Собирать урожай необходимо вовремя, чтобы листья не перезрели и не стали грубыми и невкусными. Шпинат срезают под первым листочком или вырывают с корнями. Лучше всего собирать урожай утром после дождя или полива, когда листья мягкие.

Хранят шпинат в подсушенном виде в полиэтиленовом пакете на нижней полке холодильника. Также его можно замораживать для дальнейшего использования зимой. Однако в свежем виде шпинат вкуснее и содержит больше питательных веществ.