Посадите в саду чайный пакетик, и произойдет удивительное!

Храните пакетики черного чая в холодильнике, и вы можете использовать их в течение следующих нескольких дней. Они также могут помочь вам избавиться от темных кругов под глазами. Кроме того, они могут лечить небольшие ожоги и не оставляют рубцовой ткани. Вы можете также использовать жидкость чая для полоскания полости рта и профилактики инфекций.