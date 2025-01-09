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Посадите в саду чайный пакетик, и произойдет удивительное! 1

Дом и сад
Дата публикации: 09.01.2025
BB.LV
Посадите в саду чайный пакетик, и произойдет удивительное!

Чай несомненно полезен и настоятельно рекомендуется многими диетологами и экспертами в области здравоохранения. Не только сам напиток, но также пакетированный, использованный чай может принести много пользы!

Не выбрасывайте чайные пакетики после употребления — они пригодятся для следующих медицинских и бытовых целей:

  1. Поместите пакетик в вашем саду, и уровень рН в почве может быть снижен благодаря дубильной кислоте в чайных пакетиках.

  2. Пакетики черного чая могут помочь Вам лечить солнечные ожоги, благодаря содержанию дубильной кислоты.

  3. Храните пакетики черного чая в холодильнике, и вы можете использовать их в течение следующих нескольких дней. Они также могут помочь вам избавиться от темных кругов под глазами. Кроме того, они могут лечить небольшие ожоги и не оставляют рубцовой ткани. Вы можете также использовать жидкость чая для полоскания полости рта и профилактики инфекций.

  4. Пакетики зеленого чая очень полезны для уничтожения бородавок на вашем теле.

  5. Пакетики чая отлично подходят для освежения обуви и устранения неприятных запахов.

  6. Мойте посуду, используя чайный пакетик — они удивительны.

  7. Чистые зеркала и зеркальные поверхности с помощью чайного пакетика и тряпки.

  8. Пакетик чая может помочь вам избавиться от сильного аромата лука из ваших рук.

#полезные вещи
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го января

    Не совсем про пакетики, но про чёрный чай. Не крепкая заварка (можно использовать ту, что уже заваривали) походит очень хорошо для промывания глаз, если они нагноились (края век). Бывает такое у животных или маленьких детей после сна. Смочить хорошо ватку (чтоб текло) и протереть глаза. Пару раз достаточно, чтоб нагноение пропало. Из личного опыта. Можно и слабым раствором марганцовки. Но заварка натуральней как бы.

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