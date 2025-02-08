Загрязнение окружающей среды — бич современной эпохи. Остатки неперерабатываемого пластика все чаще проникают в природу, являясь серьезной угрозой не только для флоры и фауны, но и для человека. Если вы хотите избежать попадания микропластика в свой организм, стоит отказаться от употребления этих продуктов.

Чай в пакетиках — это продукт с очень высоким содержанием микропластика. Эксперты говорят о миллионах, а то и миллиардах его частиц на одну чашку. Вместо чая в пакетиках рекомендуется пить листовой.

Еще один нежелательный продукт — это вода в пластиковых бутылках. На литр такой воды приходится около 240 000 частиц микропластика. Он попадает в жидкость из самой бутылки, поэтому эксперты советуют выбирать воду в стеклянных бутылках.

Таким же образом микропластик оказывается в молоке. Однако молочная продукция опасна и сама по себе, так как загрязнение микропластиком питья и корма коров отражается на качестве молока, из которого потом производятся и другие продукты.

Также большое количество микропластика содержится в моллюсках. Эксперты отмечают, что при регулярном употреблении моллюсков в организм может попасть 11 000 единиц микропластика в год.

Конечно, источником микропластика является и рыба — особенно консервированная. Частицы попадают в нее не только из загрязненной воды, но и из консервных банок. Чем дольше такая рыба хранится, тем больше микропластика в ней окажется.

Еще от одного дара моря тоже придется отказаться — это водоросли. Они фильтруют воду, в которой растут, и впитывают содержащиеся в ней частицы микропластика.

Таким же свойством обладает рис: он абсорбирует воду, которая окружает его при созревании. Кроме того, микропластик попадает в него из пластиковой упаковки, где рис обычно хранится. Из-за этого впитывающего свойства продукт становится опасен для здоровья.

Как и моллюски, водоросли и рыба, морская соль содержит много микропластика. Она получается в процессе выпаривания морской воды: в результате остается сама соль и токсичные частицы.

В яблоках содержится не только микропластик, который попадает в них из почвы через корни яблони, но и синтетические удобрения, которые также вредны для нас. Эксперты издания She Finds отмечают, что в грамме яблока содержится практически 233 000 частиц микропластика.

Кроме того, микропластик попадает в мед из нектара. Растения, которые являются его источником, часто получают вредные вещества из воды и воздуха. В дальнейшем они попадают в нектар, который перерабатывается пчелами в мед, а затем оказывается у нас на столе.

Наконец, кукуруза: этот продукт подвергается воздействию пластиковых частиц в процессе производства, а после транспортируется — зачастую в пластиковых контейнерах. Все это приводит к тому, что микропластика в кукурузе тоже становится слишком много.