Святитель Порфирий. Что можно и что нельзя делать 11 марта 2025 года

11 марта 2025 года вспоминается архиепископ Порфирий Газский. В народе он получил прозвище Поздний или Поздян, потому что в этот день часто возвращались холода.

Порфирий был жителем Фессалоник (нынешние Салоники в Греции). Он жил в IV веке. В 25 лет он принял решение стать монахом и отправился в один из имевшихся тогда в Нитрийской пустыне в Египте монастырей. Там он провел 5 лет, а потом отправился в паломническое путешествие. Он вместе с Иеронимом поклонился святыням Иерусалима. И после поселился в полном уединении в Иорданской пустыне.

Там он очень тяжело заболел и отправился просить исцеления к горе Голгофе, где явился ему Христос, исцелил его и велел стать хранителем Древа. Так Порфирий, приняв сан пресвитера, стал хранителем Честного Древа Креста Господня. Эта реликвия хранилась в сокровищнице Константинопольского правителя. Затем он принял пост епископа Газы, где на тот момент было лишь три христианских храма, а языческих — не счесть.

Святой принял как дело всей жизни необходимость строительства в этой местности храмов и монастырей, и, при поддержке императрицы Евдокии начал строительство. Он сумел разными путями обратить многих язычников в христианство. Например, сотворив чудо и вызвав ливень во время засухи, который спас урожай. К концу его жизни уже все язычники города перешли в христианство.

Что можно делать 11 марта 2025 года?

Отличный день для прогулок на свежем воздухе. Пора встречать перелетных птиц, им можно выставить корм. Необходимо убраться в квартире.

Что нельзя делать 11 марта 2025 года?