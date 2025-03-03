Исследование: влюбленные делятся на четыре категории

Мнение о том, что все мы любим по-разному, существует уже сотни лет, но оно никак не получало свое подтверждение в научном сообществе. Наконец, ученые из Австралии впервые доказали это опытным путем, проанализировав данные более 800 влюбленных и разделив их на четыре типа в зависимости от силы привязанности к партнеру, склонности к навязчивым мыслям и частоты половых актов.

Ведущий автор исследования Адам Боде, как и многие из нас, задумался, что такое любовь и как она проявляется в каждом человеке, и дал свое научное толкование термину. По его мнению, это «мотивационное состояние, обычно связанное с желанием долгосрочного союза с конкретным человеком» и «возникшее в какой-то момент недавней эволюционной истории человечества». Любовь может длиться может длиться всю жизнь и связана с определенными когнитивными, эмоциональными, поведенческими, социальными, генетическими, нейронными и эндокринными процессами у обоих партнеров.

Затем вместе с коллегами Боде провел анализ данных более 1500 респондентов, принявших участие в опросе Romantic Love Survey 2022, который считается крупнейшим исследованием в области изучения романтических отношений. Взяв в основу приведенное выше определение, ученые немного сузили выборку, оставив в ней только тех участников, которые набрали более 130 баллов по Шкале любви-страсти (Passionate Love Scale, PLS), и чей срок влюбленности не превышал двух лет. Считается, что после этого периода романтическая любовь переходит в стадию «дружеской» — этот факт ученые установили по изменениям в уровнях гормонов и нейромедиаторов в крови влюбленных.

Какие бывают типы влюбленных

Основываясь на таких критериях, как глубина чувств, склонность к навязчивым мыслям о своем партнере, верность любимому человеку и количество половых актов в неделю, ученые выделили четыре группы влюбленных: умеренно, интенсивно, страстно и сдержанно влюбленные.

К сдержанно влюбленным отнесли примерно каждого пятого участника исследования, или 20%. Их охарактеризовали как экстравертных людей, которые чаще и быстрее влюбляются, но в отношениях испытывают более слабые чувства к партнеру, меньше всего думают о нем и реже занимаются сексом в отличие от представителей других групп. К этому типу чаще относили мужчин.

Наиболее крупной оказалась группа «умеренно влюбленных» людей — в нее включили 41% респондентов. Авторы охарактеризовали ее как «совершенно ничем не примечательную» из-за отсутствия ярких проявлений. В эту категорию также чаще входили мужчины и характеризовались относительно низкой глубиной чувств и одержимостью мыслями о партнере, довольно высокой преданностью и умеренной сексуальной активностью.

Тип «интенсивно влюбленные» описывает примерно каждого третьего респондента — 29%. Для них характерны сильные романтические чувства, постоянные мысли о любимом человеке, преданность и относительно высокая частота занятий сексом. Больше половины человек в этой группе были женщинами.

Последняя категория — страстно влюбленные, к которым отнесли только 9% участников исследования. Ученые прозвали их либидозависимыми, поскольку в среднем занимались сексом от 10 до 20 раз в неделю. Доля мужчин в этой группе была несколько больше, а также в нее входили респонденты, которые состояли в серьезных отношениях, но не живущие вместе со своими партнерами.

В дальнейшем авторы работы планируют расширить свое исследование и изучить уже не каждого влюбленного отдельно, а привлечь к участию пар.