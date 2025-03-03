Природный будильник: почему птицы так рано начинают петь по утрам

Хоровое пение птиц может начаться уже в 4:00 утра! Как бы красиво эти животные ни пели, эти звуки могут очень сильно раздражать, особенно летом, когда все окна открыты. Почему же нельзя начать петь попозже?

На сегодняшний день существует несколько теорий, почему птицы начинают петь так рано. Одна из них заключается в том, что ранним утром уровень освещенности слишком низкий, чтобы искать жуков, поэтому птицы поют... для удовольствия!

Другая гипотеза говорит о том, что раннее пение показывает силу и обозначает территорию. В основном утром поют и разговаривают самцы, поэтому этот ритуал может быть важен для них в конкуренции. Громкое пение также может привлечь потенциальных партнеров.

Многие годы ученые также считали, что атмосферные условия ранним утром — обычно более прохладные и сухие — могут позволить птичьему пению распространяться дальше. Однако исследования показывают, что это не так. Пение птиц в полдень разносится так же далеко, если не дальше, как и на рассвете.

Еще одно исследование показывает, что изменение частоты и диапазона утреннего пения похоже на утреннюю зарядку. Этот процесс помогает улучшить кровоток и повысить температуру тела.