Сегодня начался Великий пост

Начало Великого поста зависит от того, когда наступает Пасха. Предшествующие ей сорок дней верующие воздерживаются от пищи животного происхождения. Итак, Пасха в этом году приходится на 20 апреля, поэтому несложно высчитать, когда Великий пост в этом году. Он будет длиться с 3 марта по 19 апреля.

Согласно Православной энциклопедии, формирование традиций Великого поста заняло несколько столетий. Истоки Великого поста — в пасхальном посте II-III вв., совершавшемся в пасхальную ночь в память Страстей Спасителя. Он прекращался с рассветом. Продолжительность такого поста в разных государствах не была одинаковой. В III в. он мог длиться от одного дня до 40 часов. Последний проводился в полном воздержании от пищи и соединял два основных значения. Именно они легли в основу Великого поста, который стал подражанием 40-дневного поста Спасителя в пустыне после Крещения на Иордане и подготовки к празднику Пасхи.

Самое раннее свидетельство о 40-дневном посте (включая Страстную седмицу, неделю), по мнению большинства историков — второе праздничное (пасхальное) послание святого Афанасия Великого, который жил на рубеже III и IV вв. Из его послания, датированного 340 г., следует, что этот пост в Египте был недавним установлением и не всеми воспринимался как обязательный. Другая ситуация складывалась в Риме. Там он соблюдался неукоснительно и был связан с принятием всех кающихся в Великий четверг, как его еще называют сейчас, Чистый четверг.

В конце IV — начале V в. 40-дневный Великий пост был уже принят повсеместно, хотя его внутренний календарь в различных местностях отличался друг от друга, да и сами его правила отличались друг от друга.

Церковные историки V в. пишут: «Посты перед Пасхой в разных местах соблюдаются различно... в Риме постятся непрерывно 3 седмицы (недели), кроме субботы и дня Господня, а в Иллирии, во всей Греции и Александрии держат пост 6 седмиц до Пасхи и называют его Четыредесятницей; другие же начинают поститься за 7 седмиц... и постятся только 3 пятидневия».

Историки упоминали, что «одни воздерживались от употребления всякого рода животных, другие из всех одушевленных употребляют только рыбу, а некоторые вместе с рыбой едят и птиц... одни воздерживаются даже от плодов и яиц, другие питаются только сухим хлебом, некоторые и того не принимают».

Так, сутью поста является не столько ограничение себя в пище, сколько аскетизм духовный. Главное в посте — это власть духовного над телесным и взращивание в себе любви, душевного мира и милосердия.

Как проходит Великий пост: три этапа

Прежде чем начать поститься, верующие соблюдают ограничения в пище на протяжении недели перед постом — то есть, в Масленицу. Также ее называют Сырной Седмицей. В это время принято отказываться от мяса — это облегчает переход на постную пищу.

Великий пост делится на два периода: Святая Четыредесятница и Страстная Седмица. Первый этап символизирует приближение верующих к Христу и заключается в очищении своей души путем покаяния, молитвы и ограничений. Во второй период сам Бог идет навстречу верующим и воссоединяется с ними на Пасху.

Как правильно соблюдать Великий пост

Как уже было отмечено, Великий пост — это не просто воздержание от определенного вида пищи, но и время очищения души. Поэтому в пост необходимо молиться, читать Псалтырь и посещать церковь.

Также, воспитывая душу, в пост православные учатся бороться с грехами. Начать можно даже с маленького прегрешения: например, использования бранной лексики. Ограничение подобных привычек и будет одним из первых шагов к очищению души. Конечно, бороться можно и с более тяжкими грехами: на исповеди служитель церкви посоветует, как это сделать.

Не забывайте о добрых делах. Отмечайте для себя, какие добрые поступки вы совершили в течение дня, и пусть они мотивируют вас продолжать.

Кроме того, важно учиться радоваться тому, что вы имеете, и быть благодарным Богу. Это может быть что угодно: люди, которые вас окружают, плодотворные идеи, которые приходят в голову, красота природы.

Конечно, все это важно не только в пост, но этот период является прекрасным поводом, чтобы начать двигаться в данном направлении.